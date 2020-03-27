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      Зеленский: Внеочередное заседание Рады должно состояться 30 марта

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      Владимир Зеленский / Пресс-служба президента Украины

      Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его команда инициирует, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось в понедельник, 30 марта.

      Такое заявление он сделал во время общения с журналистами.

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      Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Рады состоялось именно в понедельник, потому что приоритетные вещи – это подготовка еще нескольких законопроектов по борьбе с коронавирусом. Из-за этого изменения в бюджет. Там надо очень тщательно и детально проработать, чтобы никого не обидеть и чтобы не остановить экономику. И обязательно, чтобы не пострадали наши обычные люди,
      – отметил Зеленский.

      По его словам, будет несколько законопроектов, и это не последние документы, связанные с поддержкой и стабилизацией экономики Украины.

      Также президент добавил, что это будет не последнее внеочередное заседание Рады.

      "Хочу, чтобы они рассмотрели возможность работать, скажем так, дистанционно. То есть сейчас они проработают такой законопроект, и он может действовать только в условиях карантина. Думаю, что потом, когда эта болезнь пройдет, этот законопроект уже не будет таким важным", – подытожил Зеленский.

      Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, со своей стороны, сообщил, что решение о внеочередном заседании Рады должен принять согласительный совет парламента. Произойдет это либо 28 либо 29 марта.

      Обсудим с коллегами, как лучше это сделать. Или все же провести заседание в стенах Верховной Рады, или во внутреннем дворике здания парламента. Там могут разместиться 450 человек, но думаю, что на внеочередное заседание придет меньше нардепов. Также там расстояние между парламентариями является достаточным, чтобы провести именно там,
      подчеркнул он.

      Спикер отметил, единственная проблема – вопросы, связанные со временем. Дело в том, что будет работать Счетная комиссия, которая будет подсчитывать голоса. Влияет на ситуацию и нелетняя погода.

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      Что известно о внеочередном заседании Рады из-за ситуации с коронавирусом

      Была разная инормация относительно того, когда оно должно пройти. В частности, озвучивали дату 28 марта, а потом появилось 29 число. Рассматривали даже возможность провести заседание на открытой площадке.

      Во время внеочередного заседания депутаты прежде всего должны рассмотреть такие вопросы:

      • возможность работы парламента в режиме онлайн;
      • изменения в бюджет;
      • законопроект о рынке земли.

      По состоянию на 27 марта коронавирус подтвердили у 5 депутатов:

      • представителя депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова,
      • однопартийца Шахова Сергея Вельможного,
      • депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
      • нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко;
      • мажоритарщика Сергея Рудыка.

      НС в УкраїніЧрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала

      Теги: Коронавирус в Украине Дмитрий Разумков Верховная Рада Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020
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