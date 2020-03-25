Можно на стадионе, – "Слуга народа" ищет открытую площадку для заседания Рады
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что народные депутаты рассматривают возможность проведения заседания Верховной Рады на открытой площадке.
Про це вона заявила в ефірі "Громадського". За її словами, наразі мовиться не про наступне засідання, яке ймовірно відбудеться 28 березня.
Цікаво Це з області фантастики, – політолог про онлайн-засідання парламенту
Депутатка наголосила, що для перенесення засідання Ради потрібно прийняти відповідне процедурне рішення.
Дійсно, ми розглядали такий варіант "Б". Це може бути стадіон чи велика концертна зала,
– сказала вона.
За словами Кравчук, 28 березня, якщо засідання, то воно пройде в будівлі Ради, але з додатковими засобами захисту – масками, окулярами і рукавицями.
Що у "Слузі народу" кажуть про онлайн-засідання Ради
- Що стосується відеозв’язку та відео голосувань, то на думку депутатки це ще складніше рішення. Згідно з роз’ясненням Конституційного суду для проведення засідань парламенту повинна бути фізичне присутність депутатів.
- За словами Кравчук, депутати зараз тестують технічні засоби такої роботи. У середу, 25 березня відбулося вже третє тестування роботи по відеозв'язку.
- Технічна складність полягає в тому, що це має бути одночасне підключення великої кількості депутатів. Водночас має бути якимось чином зафіксовано, що це саме депутат біля камери, а не його брат, сестра чи кішка.
Більше про те, що передбачає законопроєкт про роботу парламенту в онлайн-режимі
– читайте за посиланням.
Що відомо про позачергове засідання Ради і що розглядатимуть нардепи
- Народні депутати збираються на позачергове засідання Верховної Ради України, яке має відбутися 28 березня.
- На ньому парламентарі можуть розглянути введення надзвичайного стану, але поки політичної волі щодо цього немає. Як повідомили джерела 24 каналу, станом на 24 березня у Верховній Раді України поки немає необхідної кількості голосів на введення надзвичайного стану.
- Також нардепи можуть розглянути можливість роботи Ради у режимі онлайн.
- До слова, на сайті Верховної Ради наразі зазначається лише, що 24 – 26 березня депутати звично працюватимуть у комітетах, як це і передбачено календарем сесії.