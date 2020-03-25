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      Можно на стадионе, – "Слуга народа" ищет открытую площадку для заседания Рады

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      Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что народные депутаты рассматривают возможность проведения заседания Верховной Рады на открытой площадке.

      Про це вона заявила в ефірі "Громадського". За її словами, наразі мовиться не про наступне засідання, яке ймовірно відбудеться 28 березня.

      Цікаво Це з області фантастики, – політолог про онлайн-засідання парламенту

      Депутатка наголосила, що для перенесення засідання Ради потрібно прийняти відповідне процедурне рішення.

      Дійсно, ми розглядали такий варіант "Б". Це може бути стадіон чи велика концертна зала,
      – сказала вона.

      За словами Кравчук, 28 березня, якщо засідання, то воно пройде в будівлі Ради, але з додатковими засобами захисту – масками, окулярами і рукавицями.

      Що у "Слузі народу" кажуть про онлайн-засідання Ради

      • Що стосується відеозв’язку та відео голосувань, то на думку депутатки це ще складніше рішення. Згідно з роз’ясненням Конституційного суду для проведення засідань парламенту повинна бути фізичне присутність депутатів.
      • За словами Кравчук, депутати зараз тестують технічні засоби такої роботи. У середу, 25 березня відбулося вже третє тестування роботи по відеозв'язку.
      • Технічна складність полягає в тому, що це має бути одночасне підключення великої кількості депутатів. Водночас має бути якимось чином зафіксовано, що це саме депутат біля камери, а не його брат, сестра чи кішка.

      Більше про те, що передбачає законопроєкт про роботу парламенту в онлайн-режимі
      читайте за посиланням.

      Що відомо про позачергове засідання Ради і що розглядатимуть нардепи

      • Народні депутати збираються на позачергове засідання Верховної Ради України, яке має відбутися 28 березня.
      • На ньому парламентарі можуть розглянути введення надзвичайного стану, але поки політичної волі щодо цього немає. Як повідомили джерела 24 каналу, станом на 24 березня у Верховній Раді України поки немає необхідної кількості голосів на введення надзвичайного стану.
      • Також нардепи можуть розглянути можливість роботи Ради у режимі онлайн. 
      • До слова, на сайті Верховної Ради наразі зазначається лише, що 24 – 26 березня депутати звично працюватимуть у комітетах, як це і передбачено календарем сесії.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Карантин в Украине 2020 Слуга народа Верховная Рада Новости Украины Новости политики
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