Можна на стадіоні, – "Слуга народу" шукає відкритий майданчик для засідання Ради

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що народні депутати розглядають можливість проведення засідання Верховної Ради на відкритому майданчику.

Про це вона заявила в ефірі "Громадського". За її словами, наразі мовиться не про наступне засідання, яке ймовірно відбудеться 28 березня.

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Депутатка наголосила, що для перенесення засідання Ради потрібно прийняти відповідне процедурне рішення.

Дійсно, ми розглядали такий варіант "Б". Це може бути стадіон чи велика концертна зала,

– сказала вона.

За словами Кравчук, якщо засідання відбудеться 28 березня у будівлі Ради, то пройде воно з додатковими засобами захисту – масками, окулярами і рукавицями.

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Що стосується відеозв’язку та відео голосувань, то на думку депутатки це ще складніше рішення. Згідно з роз’ясненням Конституційного суду для проведення засідань парламенту повинна бути фізичне присутність депутатів.

За словами Кравчук, депутати зараз тестують технічні засоби такої роботи. У середу, 25 березня відбулося вже третє тестування роботи по відеозв'язку.

Технічна складність полягає в тому, що це має бути одночасне підключення великої кількості депутатів. Водночас має бути якимось чином зафіксовано, що це саме депутат біля камери, а не його брат, сестра чи кішка.

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