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      Можна на стадіоні, – "Слуга народу" шукає відкритий майданчик для засідання Ради

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      Стадіон "Олімпійський" у Києві / КМДА

      Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що народні депутати розглядають можливість проведення засідання Верховної Ради на відкритому майданчику.

      Про це вона заявила в ефірі "Громадського". За її словами, наразі мовиться не про наступне засідання, яке ймовірно відбудеться 28 березня.

      Цікаво Це з області фантастики, – політолог про онлайн-засідання парламенту

      Депутатка наголосила, що для перенесення засідання Ради потрібно прийняти відповідне процедурне рішення.

      Дійсно, ми розглядали такий варіант "Б". Це може бути стадіон чи велика концертна зала,
      – сказала вона.

      За словами Кравчук, якщо засідання відбудеться 28 березня у будівлі Ради, то пройде воно з додатковими засобами захисту – масками, окулярами і рукавицями.

      Що у "Слузі народу" кажуть про онлайн-засідання Ради

      • Що стосується відеозв’язку та відео голосувань, то на думку депутатки це ще складніше рішення. Згідно з роз’ясненням Конституційного суду для проведення засідань парламенту повинна бути фізичне присутність депутатів.
      • За словами Кравчук, депутати зараз тестують технічні засоби такої роботи. У середу, 25 березня відбулося вже третє тестування роботи по відеозв'язку.
      • Технічна складність полягає в тому, що це має бути одночасне підключення великої кількості депутатів. Водночас має бути якимось чином зафіксовано, що це саме депутат біля камери, а не його брат, сестра чи кішка.

      Більше про те, що передбачає законопроєкт про роботу парламенту в онлайн-режимі
      читайте за посиланням.

      Що відомо про позачергове засідання Ради і що розглядатимуть нардепи

      • Народні депутати збираються на позачергове засідання Верховної Ради України, яке має відбутися 28 березня.
      • На ньому парламентарі можуть розглянути введення надзвичайного стану, але поки політичної волі щодо цього немає. Як повідомили джерела 24 каналу, у Верховній Раді України поки немає необхідної кількості голосів на введення надзвичайного стану.
      • Також нардепи можуть розглянути можливість роботи Ради у режимі онлайн. 
      • До слова, на сайті Верховної Ради наразі зазначається лише, що 24 – 26 березня депутати звично працюватимуть у комітетах, як це і передбачено календарем сесії.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада
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