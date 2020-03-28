00:32
28 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Опубликовали повестку дня внеочередного заседания Рады 30 марта

      - Читати новину українською

      Верховная Рада проведет внеочередное заседание в понедельник, 30 марта. Прежде всего на нем рассмотрят вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом в Украине. Кроме того, на повестке дня будут земельный и банковский законопроекты.

      Как пишет ресурс "Обозреватель", в настоящее время рассматривают два варианта, где может пройти заседание. Говорится о сессионном зале и дворе. В первом случае это можно сделать быстрее, но тогда выше риск для нардепов заразиться. Второй вариант – менее рискованный, но организовывать его займет больше времени.

      К теме Зеленский: Внеочередное заседание Рады должно состояться 30 марта

      Также издание опубликовало повестку дня этого внеочередного заседания.

      Какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании Рады 30 марта

      • Процессинг карточек для "Укрпочты",
      • Возможности врачам применять экспериментальные методики при лечении коронавируса,
      • Ответственность за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием.
      • Законопроекты о рынке земли и невозврате банков экс-владельцам,
      • Вопрос кадрового назначения,
      • Возможность проведения заседаний комитетов Рады в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий,
      • Возможность проведения удаленных заседаний парламента.

      Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина сообщил, что депутаты точно рассмотрят:

      • компромиссный вариант законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения,
         
      • законопроект о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

      Компромисс относительно земли заключается в следующем – государственную землю продавать нельзя, ограничения на покупку земли – 100 гектаров до 2024 года, затем в 10 тысяч гектаров. Закон будем голосовать 30 марта, это уж точно,
      – отметил парламентарий.

      "Слуга народа" добавил, законопроекты, направленные на противодействие эпидемии коронавируса, находятся в процессе работы.

      "Относительно антикризисных законов, то здесь тоже разгорелась серьезная дискуссия. Законопроекты дорабатывают в режиме реального времени, в связи с новыми внесенными предложениями и поправками. Но думаю, что вскоре вы увидите подготовленные законопроекты на сайте Верховной Рады", – подытожил Ткаченко.

      Интересно Как будут защищать от коронавируса депутатов во время внеочередного заседания: фото

      Какие нардепы заболели коронавирусом

      По состоянию на 27 марта коронавирус подтвердили у 5 депутатов:

      • представителя депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова,
      • однопартийца Шахова – Сергея Вельможного,
      • депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева,
      • нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко,
      • мажоритарщика Сергея Рудика.

      карантин коронавірус
      Важность карантина / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в России: умерли уже 4 человека
      27 марта
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Законодательство Слуга народа Верховная Рада Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:06 Новости о коронавирусе 27 марта: Киев могут закрыть, в мире почти 600 000 инфицированных
      Соломія Ніколайчук
      27 марта , 23:59 Гончарук объяснил, что подразумевал, когда говорил "я полный профан в экономике"
      Олена Трибушна
      27 марта , 12:57 Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках
      Тетяна Панасюк
      27 марта , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      27 марта , 23:30 Пандемия в России: как коронавирус отбирает власть у Путина
      Іван Яковина
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук