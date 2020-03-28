Опубликовали повестку дня внеочередного заседания Рады 30 марта
Верховная Рада проведет внеочередное заседание в понедельник, 30 марта. Прежде всего на нем рассмотрят вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом в Украине. Кроме того, на повестке дня будут земельный и банковский законопроекты.
Как пишет ресурс "Обозреватель", в настоящее время рассматривают два варианта, где может пройти заседание. Говорится о сессионном зале и дворе. В первом случае это можно сделать быстрее, но тогда выше риск для нардепов заразиться. Второй вариант – менее рискованный, но организовывать его займет больше времени.
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Также издание опубликовало повестку дня этого внеочередного заседания.
Какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании Рады 30 марта
- Процессинг карточек для "Укрпочты",
- Возможности врачам применять экспериментальные методики при лечении коронавируса,
- Ответственность за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием.
- Законопроекты о рынке земли и невозврате банков экс-владельцам,
- Вопрос кадрового назначения,
- Возможность проведения заседаний комитетов Рады в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий,
- Возможность проведения удаленных заседаний парламента.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина сообщил, что депутаты точно рассмотрят:
- компромиссный вариант законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения,
- законопроект о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Компромисс относительно земли заключается в следующем – государственную землю продавать нельзя, ограничения на покупку земли – 100 гектаров до 2024 года, затем в 10 тысяч гектаров. Закон будем голосовать 30 марта, это уж точно,
– отметил парламентарий.
"Слуга народа" добавил, законопроекты, направленные на противодействие эпидемии коронавируса, находятся в процессе работы.
"Относительно антикризисных законов, то здесь тоже разгорелась серьезная дискуссия. Законопроекты дорабатывают в режиме реального времени, в связи с новыми внесенными предложениями и поправками. Но думаю, что вскоре вы увидите подготовленные законопроекты на сайте Верховной Рады", – подытожил Ткаченко.
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Какие нардепы заболели коронавирусом
По состоянию на 27 марта коронавирус подтвердили у 5 депутатов:
- представителя депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова,
- однопартийца Шахова – Сергея Вельможного,
- депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева,
- нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко,
- мажоритарщика Сергея Рудика.