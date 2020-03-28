Опубликовали повестку дня внеочередного заседания Рады 30 марта

Верховная Рада проведет внеочередное заседание в понедельник, 30 марта. Прежде всего на нем рассмотрят вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом в Украине. Кроме того, на повестке дня будут земельный и банковский законопроекты.

Как пишет ресурс "Обозреватель", в настоящее время рассматривают два варианта, где может пройти заседание. Говорится о сессионном зале и дворе. В первом случае это можно сделать быстрее, но тогда выше риск для нардепов заразиться. Второй вариант – менее рискованный, но организовывать его займет больше времени.

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Также издание опубликовало повестку дня этого внеочередного заседания.

Какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании Рады 30 марта

Процессинг карточек для "Укрпочты",

Возможности врачам применять экспериментальные методики при лечении коронавируса,

Ответственность за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием.

Законопроекты о рынке земли и невозврате банков экс-владельцам,

Вопрос кадрового назначения,

Возможность проведения заседаний комитетов Рады в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий,

Возможность проведения удаленных заседаний парламента.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина сообщил, что депутаты точно рассмотрят:

компромиссный вариант законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения,



законопроект о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Компромисс относительно земли заключается в следующем – государственную землю продавать нельзя, ограничения на покупку земли – 100 гектаров до 2024 года, затем в 10 тысяч гектаров. Закон будем голосовать 30 марта, это уж точно,

– отметил парламентарий.

"Слуга народа" добавил, законопроекты, направленные на противодействие эпидемии коронавируса, находятся в процессе работы.

"Относительно антикризисных законов, то здесь тоже разгорелась серьезная дискуссия. Законопроекты дорабатывают в режиме реального времени, в связи с новыми внесенными предложениями и поправками. Но думаю, что вскоре вы увидите подготовленные законопроекты на сайте Верховной Рады", – подытожил Ткаченко.

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Какие нардепы заболели коронавирусом

По состоянию на 27 марта коронавирус подтвердили у 5 депутатов:

представителя депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова ,

, однопартийца Шахова – Сергея Вельможного,

депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева,

нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко,

мажоритарщика Сергея Рудика.



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