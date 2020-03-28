Краще 4 тижні перетерпіти: у "Слузі народу" хочуть жорсткий "локдаун" в Україні
Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха заявив, що епідемія коронавірусу поставила Україну перед жорстким вибором. Зараз доведеться обирати або 4 тижні жорсткого "локдауну", або напів карантин, який розтягнеться щонайменше на 4 місяці.
Наприклад, продуктовим ринкам за умов напів заходів доведеться залишатися закритими протягом кількох місяців, заявив Дмитро Наталуха в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".
Цікаво В’їзд до Києва заборонено до 24 квітня, – Гончаренко
Чи можемо ми говорити, що у райцентрах чи селах можна відкрити продуктові ринки? Що там є достатня соціальна дистанція між людьми? Звісно ж, ні,
– підкреслив депутат.
Відтак він пояснив, що зараз є вибір або несправедливих 4 місяців, коли хтось окремо буде закритим, або справделиві 4 тижні, коли закриються усі, а потім перезапустяться.
"Тоді ми усі знову вийдемо на вулиці, тоді ми усі знову вийдемо на роботу і знову зможемо праюцювати. Тож цей законопроєкт, який ми підготували, саме про те, як зробити цей карантин справедливим, безболісним і безстресовим", – розповів Дмитро Наталуха.
Що передбачає цей законопроєкт:
- відтермінування платежів,
- автоматичне продовження соціальних виплат,
- звільнення від нарахувань за банківськими кредитами,
- звільнення від орендних платежів.
"Ба більше, цей закон передбачає зміни до закону про спирт. Ми хочемо зробити так, щоб ми "усю країну могли залити" антисептиками. Тобто, щоб він був у кожного лікаря", – зазначив народний обранець.
За його словами, загалом цей законопроєкт намагається зробити карантин максимально безболісним. Мовляв, він урегульовує те, як уся країна "справедливо і нормально" зможе пережити ці 4 тижні.
Що таке локдаун?Локдаун – у переладі з англійської блокування. У цьому випадку Наталуха, імовірно, має на увазі тимчасову жорстку заборону для людей покидати регіони їхнього проживання або й домівки без нагальної потреби.