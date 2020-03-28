Краще 4 тижні перетерпіти: у "Слузі народу" хочуть жорсткий "локдаун" в Україні

Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха заявив, що епідемія коронавірусу поставила Україну перед жорстким вибором. Зараз доведеться обирати або 4 тижні жорсткого "локдауну", або напів карантин, який розтягнеться щонайменше на 4 місяці.

Наприклад, продуктовим ринкам за умов напів заходів доведеться залишатися закритими протягом кількох місяців, заявив Дмитро Наталуха в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

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Чи можемо ми говорити, що у райцентрах чи селах можна відкрити продуктові ринки? Що там є достатня соціальна дистанція між людьми? Звісно ж, ні,

– підкреслив депутат.

Відтак він пояснив, що зараз є вибір або несправедливих 4 місяців, коли хтось окремо буде закритим, або справделиві 4 тижні, коли закриються усі, а потім перезапустяться.

"Тоді ми усі знову вийдемо на вулиці, тоді ми усі знову вийдемо на роботу і знову зможемо праюцювати. Тож цей законопроєкт, який ми підготували, саме про те, як зробити цей карантин справедливим, безболісним і безстресовим", – розповів Дмитро Наталуха.

Що передбачає цей законопроєкт:

відтермінування платежів,

автоматичне продовження соціальних виплат,

звільнення від нарахувань за банківськими кредитами,

звільнення від орендних платежів.

"Ба більше, цей закон передбачає зміни до закону про спирт. Ми хочемо зробити так, щоб ми "усю країну могли залити" антисептиками. Тобто, щоб він був у кожного лікаря", – зазначив народний обранець.

За його словами, загалом цей законопроєкт намагається зробити карантин максимально безболісним. Мовляв, він урегульовує те, як уся країна "справедливо і нормально" зможе пережити ці 4 тижні.

Що таке локдаун?Локдаун – у переладі з англійської блокування. У цьому випадку Наталуха, імовірно, має на увазі тимчасову жорстку заборону для людей покидати регіони їхнього проживання або й домівки без нагальної потреби.