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      Краще 4 тижні перетерпіти: у "Слузі народу" хочуть жорсткий "локдаун" в Україні

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      У "Слузі народу" хочуть запровадити тотальний "локдаун" на 4 тижні

      Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха заявив, що епідемія коронавірусу поставила Україну перед жорстким вибором. Зараз доведеться обирати або 4 тижні жорсткого "локдауну", або напів карантин, який розтягнеться щонайменше на 4 місяці.

      Наприклад, продуктовим ринкам за умов напів заходів доведеться залишатися закритими протягом кількох місяців, заявив Дмитро Наталуха в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

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      Чи можемо ми говорити, що у райцентрах чи селах можна відкрити продуктові ринки? Що там є достатня соціальна дистанція між людьми? Звісно ж, ні,
      – підкреслив депутат.

      Відтак він пояснив, що зараз є вибір або несправедливих 4 місяців, коли хтось окремо буде закритим, або справделиві 4 тижні, коли закриються усі, а потім перезапустяться.

      "Тоді ми усі знову вийдемо на вулиці, тоді ми усі знову вийдемо на роботу і знову зможемо праюцювати. Тож цей законопроєкт, який ми підготували, саме про те, як зробити цей карантин справедливим, безболісним і безстресовим", – розповів Дмитро Наталуха.

      Що передбачає цей законопроєкт:

      • відтермінування платежів,
      • автоматичне продовження соціальних виплат,
      • звільнення від нарахувань за банківськими кредитами,
      • звільнення від орендних платежів.

      "Ба більше, цей закон передбачає зміни до закону про спирт. Ми хочемо зробити так, щоб ми "усю країну могли залити" антисептиками. Тобто, щоб він був у кожного лікаря", – зазначив народний обранець.

      За його словами, загалом цей законопроєкт намагається зробити карантин максимально безболісним. Мовляв, він урегульовує те, як уся країна "справедливо і нормально" зможе пережити ці 4 тижні.

      Що таке локдаун?Локдаун – у переладі з англійської блокування. У цьому випадку Наталуха, імовірно, має на увазі тимчасову жорстку заборону для людей покидати регіони їхнього проживання або й домівки без нагальної потреби.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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