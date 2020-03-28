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      Лучше 4 недели перетерпеть: в "Слуге народа" хотят жесткий "локдаун" в Украине

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      Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха заявил, что эпидемия коронавируса поставила Украину перед жестким выбором. Сейчас придется выбирать или 4 недели жесткого "локдауна", или полукарантин, который растянется минимум на 4 месяца.

      Например, продуктовым рынкам в условиях полумероприятий придется оставаться закрытыми в течение нескольких месяцев, заявил Дмитрий Наталуха в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

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      Можем ли мы говорить, что в райцентрах или селах можно открыть продуктовые рынки? Что там есть достаточная социальная дистанция между людьми? Конечно же, нет,
      – подчеркнул депутат.

      Он объяснил, что сейчас есть выбор или несправедливых 4 месяца, когда кто-то отдельно будет закрыт, или справедливые 4 недели, когда закроются все, а потом перезапустятся.

      "Тогда мы все снова выйдем на улицы, тогда все снова выйдем на работу и снова сможем работать. Поэтому этот законопроект, который мы подготовили, именно о том, как сделать этот карантин справедливым, безболезненным и бесстрессовым", – рассказал Дмитрий Наталуха.

      Что предусматривает этот законопроект:

      • отсрочку платежей,
      • автоматическое продление социальных выплат,
      • освобождение от начислений по банковским кредитам,
      • освобождение от арендных платежей.

      "Более того, этот закон предусматривает изменения в закон о спирте. Мы хотим сделать так, чтобы мы "всю страну могли залить" антисептиками. То есть, чтобы он был у каждого врача", – отметил народный избранник.

      По его словам, в целом этот законопроект пытается сделать карантин максимально безболезненным. Мол, он регулирует то, как вся страна "справедливо и нормально" сможет пережить эти 4 недели.

      Что такое локдаун?Локдаун – в переводе с английского – блокировка. В этом случае Наталуха, вероятно, имеет в виду временный жесткий запрет для людей покидать регионы их проживания или дома без необходимости.

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      27 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Слуга народа Верховная Рада Новости Украины Новости политики
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