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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      Сидите, курва, дома, – в "Слуге народа" настаивают на жестком карантине

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      Депутат от "Слуги народа" и автор законопроекта о жестком карантине на 4 недели Дмитрий Наталуха сравнил медиков во время пандемии COVID-19 с военными во время войны. Он отметил, что медики просят украинцев сидеть дома, а не рассуждать, кому из дома можно выходить, а кому нет.

      Глава комитета Рады по вопросам экономического развития и член фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха рассуждал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вечером 27 марта о своем законопроекте о карантине. 

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      В документе авторы, по его словам, пытаются прописать применение карантина так, чтобы он прошел для страны максимально безболезненно.

      При этом речь идет о 4 неделях жесткого локдауна. В противном случае будет некий "полукарантин", который растянется на 4 месяца. Заметим, этот документ могут рассмотреть на внеочередной сессии Рады уже 30 марта. 

      "Могу ли я себе представить, что мы одним рубильником все выключим? Справедливый вопрос. А можем ли мы себе представить, что украинцы – это другой биологический вид, у которого врожденный иммунитет от коронавируса?" – аргументировал свою позицию о необходимости жесткого карантина Наталуха.

      Я постоянно слышу один и тот же аргумент от сторонников либерального карантина: даже во время войны кто-то должен производить патроны. Если мы идем по такому сценарию, то наши воины – это медики. А медики просят нас о двух вещах. Первое – обеспечить нас масками и лекарствами. А второе – я извиняюсь: сидите, сука, дома,
      – заявил "слуга народа".

      "А мы вместо этого начинаем философствовать о том, что, мол, надо подумать, кому можно выходить, а кому нельзя", – подытожил политик.

      Выступление Наталухи на "Свободе слова", в котором прозвучал призыв сидеть дома: смотрите видео

      Ситуация с коронавирусом в Украине: коротко

      • За сутки 27 марта в Украине обнаружили 92 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на конец суток общее количество инфицированных составляет 310 человек.
      • Известно о 5 смертях из-за осложнений, вызванных болезнью.
      • 5 человек от вируса излечились, все в Черновицкой области.

      карантин коронавирус
      Почему карантин – это важно / Инфографика 24 канала

      Лучше 4 недели перетерпеть: в "Слуге народа" хотят жесткий "локдаун" в Украине
      сегодня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Слуга народа Законодательство Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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