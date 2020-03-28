Сидите, курва, дома, – в "Слуге народа" настаивают на жестком карантине

Депутат от "Слуги народа" и автор законопроекта о жестком карантине на 4 недели Дмитрий Наталуха сравнил медиков во время пандемии COVID-19 с военными во время войны. Он отметил, что медики просят украинцев сидеть дома, а не рассуждать, кому из дома можно выходить, а кому нет.

Глава комитета Рады по вопросам экономического развития и член фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха рассуждал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вечером 27 марта о своем законопроекте о карантине.

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В документе авторы, по его словам, пытаются прописать применение карантина так, чтобы он прошел для страны максимально безболезненно.

При этом речь идет о 4 неделях жесткого локдауна. В противном случае будет некий "полукарантин", который растянется на 4 месяца. Заметим, этот документ могут рассмотреть на внеочередной сессии Рады уже 30 марта.

"Могу ли я себе представить, что мы одним рубильником все выключим? Справедливый вопрос. А можем ли мы себе представить, что украинцы – это другой биологический вид, у которого врожденный иммунитет от коронавируса?" – аргументировал свою позицию о необходимости жесткого карантина Наталуха.

Я постоянно слышу один и тот же аргумент от сторонников либерального карантина: даже во время войны кто-то должен производить патроны. Если мы идем по такому сценарию, то наши воины – это медики. А медики просят нас о двух вещах. Первое – обеспечить нас масками и лекарствами. А второе – я извиняюсь: сидите, сука, дома,

– заявил "слуга народа".

"А мы вместо этого начинаем философствовать о том, что, мол, надо подумать, кому можно выходить, а кому нельзя", – подытожил политик.

Выступление Наталухи на "Свободе слова", в котором прозвучал призыв сидеть дома: смотрите видео

Ситуация с коронавирусом в Украине: коротко

За сутки 27 марта в Украине обнаружили 92 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на конец суток общее количество инфицированных составляет 310 человек.

Известно о 5 смертях из-за осложнений, вызванных болезнью.

5 человек от вируса излечились, все в Черновицкой области.