Арахамия оказался гостем "Битвы экстрасенсов": видеодоказательство

Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия снимался в телешоу "Битва экстрасенсов" на телеканале СТБ. Он участвовал в программе как гость, а не как участник с экстрасенсорными способностями.

Видео с Арахамияей на "Битве экстрасенсов" опубликовала в сети одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе.

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По правилам испытания, участница шоу должна была найти среди нескольких мужчин в зале миллионера. Этим миллионером оказался именно Арахамия, которого в программе представили как Дэвида Брауна. А участник, которая указала на него, победила в шоу.

А человек с большим сердцем, с миллионами – это Вы. А Вам воздается за то, что Вы помогаете кому-то. Я вижу Вашу помощь,

– сказала участница шоу, обращаясь к Арахамии.

Тогда будущий "слуга народа" рассказал, что основал один из крупнейших волонтерских фондов в Украине.

"Мы более 400 миллионов гривен собрали и помогли армии, семьям погибших. Действительно, прав экстрасенс. Если ты помог кому-то одному, а потом кто-то другой помог тебе, это какой-то закон Вселенной", – сказал Арахамия.

Смотрите видео Арахамия на "Битве экстрасенсов":



Арахамия на "Битве экстрасенсов" / Кадр из видео

Заметим, что накануне министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря телешоу "Битва экстрасенсов" было раскрыто много уголовных дел. Министр не считает проект дезинформацией, ведь "здесь человек или верит, или не верит". При этом Бородянский согласился с журналистом, в программе нигде не сказано, что это документалистика или постановка.

К слову, "Битва экстрасенсов" выходит на телеканале СТБ, где Бородянский работал до того, как стал министром.