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      Арахамія виявився гостем "Битви екстрасенсів": відеодоказ

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      Арахамія був гостем "Битви екстрасенсів" / Getty Images

      Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія знімався у телешоу "Битва екстрасенсів" на телеканалі СТБ. Він брав участь у програмі як гість, а не як учасник з екстрасенсорними здібностями.

      Відео з Арахамією на "Битві екстрасенсів" опублікувала в мережі одна з учасниць шоу Анна Арджеванідзе.

      Читайте також: Завдяки "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ, – Бородянський

      За правилами випробування, учасниця шоу повинна була знайти серед кількох чоловіків у залі мільйонера. Цим мільйонером виявився саме Арахамія, якого у програмі представили як Девіда Брауна. А учасниця, яка вказала на нього, перемогла у шоу.

      А людина з великим серцем, з мільйонами – це Ви. А Вам воздається за те, що Ви допомагаєте комусь. Я бачу Вашу допомогу,
      – сказала учасниця шоу, звертаючись до Арахамії.

      Тоді майбутній "слуга народу" розповів, що заснував один з найбільших волонтерських фондів в Україні.

      "Ми понад 400 мільйонів гривень зібрали і допомогли армії, сім'ям загиблих. Справді, правий екстрасенс. Якщо ти допоміг комусь одному, а потім хтось інший допоміг тобі, це якийсь закон Всесвіту", – сказав Арахамія.

      Дивіться відео з Арахамією на "Битві екстрасенсів":

      Арахамія Битва екстрасенсів Девід Браун фото відео
      Арахамія на "Битві екстрасенсів" / Кадр з відео

      Зауважимо, що напередодні міністр культури Володимир Бородянський заявив, що завдяки телешоу "Битва екстрасенсів" було розкрито багато кримінальних справ. Міністр не вважає проєкт дезінформацією, адже "тут людина або вірить, або не вірить". При цьому Бородянський погодився з журналістом, що в програмі ніде не сказано, що це документалістика чи постановка.

      До слова, "Битва екстрасенсів" виходить на телеканалі СТБ, де Бородянський працював то того, як став міністром.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Медіа ЗМІ Слуга народу Давид Арахамія
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