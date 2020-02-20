Завдяки "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ, – Бородянський

Міністр культури Володимир Бородянський заявив, що завдяки телешоу "Битва екстрасенсів" було розкрито багато кримінальних справ. Зазначимо, що шоу виходить на телеканалі СТБ, де Бородянський працював то того, як став міністром.

"Битва екстрасенсів" – це один з проєктів, який приваблював велику аудиторію… і можна по-різному оцінювати – шлак, не шлак. Але завдяки в тому числі "Битві екстрасенсів", або тільки "Битві екстрасенсів", було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з в’язниць", – розповів Бородянський в інтерв’ю "Громадському".

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На уточнювальне питання міністр наполіг, що такі випадки справді були і саме завдяки екстрасенсам. При цьому глава Мінкульту назвав себе "слабо віруючою" людиною.

Бородянський сказав, що проєкт "Битва екстрасенсів" є комерційно успішним продуктом, бо в суспільстві є великий інтерес до екстрасенсів, викликаний незадоволеністю попиту на справедливість.

Міністр також не вважає "Битву екстрасенсів" дезінформацією.

Дезінформація може шкодити національній безпеці, а тут людина або вірить, або не вірить. Це в принципі драматичний твір, який дозволяє у такій формі, як документальна реальність, переживати емоції,

– розповів Бородянський.

Водночас на тезу журналіста про те, що в програмі ніде не сказано, що це документалістика чи постановка, міністр погодився: "Не сказано. Це правда". Він додав, що це не те, з чим покликаний боротися закон про дезінформацію.

Як працює "Битва екстрасенсів"

У грудні 2019 року в інтерв’ю виданню "Конкурент" про роботу екстрасенсів зі слідчими розповів заступник начальника слідчого відділу Волині Андрій Литвин. На запитання, чи допомагають екстрасенси у слідстві, Литвин сказав таке:

"не хочу зараз ображати сценаристів і організаторів цих шоу, але вони мають у своєму складі криміналіста, юриста, експерта, який перед тим, як зняти програму, приїжджає на місце і з командою намагається вивчити максимум матеріалу".

Вони спілкуються зі слідчим та потерпілими, які розкажуть те, що розповідали поліції. Криміналісти та експерти близько тижня спілкуються щодо справи, а потім приїжджає екстрасенс. На мою думку, саме на підставі всіх зібраних даних і готують програму. Я не кажу, що не вірю в це. Але дієвого результату я не бачив,

– розповів правоохоронець.

Він додав, що волинським слідчим теж намагалися допомогти екстрасенси.

Є резонансна справа, до якої ми їх залучали, але результату від цього не отримали,

– сказав Литвин.