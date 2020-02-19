00:13
20 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 лютого
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, 19 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ООН

      Бородянський прокоментував консультації працівників 112 каналу на каналі для ОРДЛО

      - Читать новость на русском
      Бородянський прокоментував консультації працівників 112 каналу на каналі для окупованих територій / pravda.com.ua

      Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що лише 19 лютого дізнався про консультації ведучих телеканалу "112 Україна" для журналістів новоствореного телеканалу для окупованих територій.

      19 лютого стало відомо, що ведучі політичного ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна" Володимир Полуєв та Анна Степанець консультують журналістів телеканалу для окупованих територій, який у березні з’явиться в ефірі замість телеканалу іномовлення UATV.

      До теми: Бородянський оголосив конкурс на керівника телеканалу для окупованих територій

      "Там (на каналі) є керівник, Юлія Островська. Я думаю, що це питання правильно поставити їй. Це операційна діяльність. Вони не погоджують із міністерством цих питань, вони самостійно їх вирішують", – сказав Бородянський в ефірі "Громадського".

      При цьому міністр визнав, що про участь представників "112 каналу" в діяльності телеканалу для окупованих територій дізнався ще 10 лютого, коли про це повідомила шефредакторка 24 каналу Олена Трибушна. Саме вона, до речі, мала очолювати інформаційне мовлення нового каналу, проте відмовилася.

      "Тоді мене це не стурбувало", – сказав Бородянський.

      На питання про те, чи виступає міністр проти участі працівників "112 Україна" в роботі каналу для окупованих територій, Бородянський відповів, що його "непокоїть тільки одне: щоб люди, які працюють на цьому каналі, були людьми, які дотримуються етичних кодексів".

      При цьому голова Мінкульту як громадянин вважає, що на "112 каналі" є журналісти, які не дотримуються етичних норм.

      Я давно не дивився 112-й. Мені важко виокремити в пам’яті конкретні випадки і класифікувати їх. Мені не сподобалось, як інформація подавалась – неповно, перекручено, заангажовано,
      – сказав Бородянський.

      Після цього телеведучий в ефірі "Громадського" спитав у міністра, чи можуть працівники "проросійського телеканалу" брати участь у роботі державного мовника.

      Читайте також: У "Слузі народу" анонсували запуск власного телеканалу

      "Я вважаю, що якщо люди займалися антиукраїнською діяльністю, вони мають узагалі нести взагалі покарання за таку діяльність, і не мають права працювати в органах державної влади", – відповів міністр культури, молоді та спорту.

      Зауважимо, що юридично телеканал "112 Україна" належить нардепові від "Опозиційної платформи – За життя" Тарасові Козаку – близькому соратнику Віктора Медведчука. Проте Фактичним керівником телеканалу називають самого Медведчука, який за сумісництвом є кумом президента Росії Володимира Путіна.

      кому належать українські ЗМІ олігархи імена телеканали
      Які ЗМІ перебувають під контролем українських олігархів / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про телеканал для окупованих територій

      • Телеканалом, який працюватиме для окупованих територій і мовитиме там, буде спеціальний інформаційно-розважальний державний канал на базі іномовлення UATV.
      • Телеканал розпочне мовлення 1 березня, а його назву оголосять згодом.
      • Телеканал об’єднуватиме українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення.
      • Продукт телеканалу може бути двомовним – українською та російською.
      • В січні стало відомо, що керівницею інформаційного мовлення телеканалу стане головна редакторка 24 каналу Олена Трибушна. Проте наприкінці місяця вона відмовилась від цієї посади. Пояснила це тим, що "в перші ж тижні стало зрозуміло, що з іншими новими керівниками проєкту ми занадто по-різному бачимо процес його реалізації".
      В Україні за тиждень від грипу померли 10 людей
      19 лютого
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Новини України Володимир Бородянський Міністерство культури, молоді та спорту Окуповані території 112 канал Журналісти Медіа ЗМІ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 19 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      19 лютого , 22:51 Головні новини 19 лютого: скандал щодо повернення українців із Уханя, відлуння бою під Золотим
      Андрій Шляхтін
      19 лютого , 22:00 Платформа примирення з Донбасом: що не так робить Сивохо
      Віталій Портников
      18 лютого , 12:32 Топ-10 "трансферів" із футболу в покер
      17 лютого , 17:08 Наймогутніші компанії світу зосереджені не в Америці: думка мільярдера
      Тетяна Панасюк
      19 лютого , 21:47 Пекельний бій під Золотим на Донбасі: як реагує світ
      Наталя Боднар
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук