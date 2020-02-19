Бородянський прокоментував консультації працівників 112 каналу на каналі для ОРДЛО

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що лише 19 лютого дізнався про консультації ведучих телеканалу "112 Україна" для журналістів новоствореного телеканалу для окупованих територій.

19 лютого стало відомо, що ведучі політичного ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна" Володимир Полуєв та Анна Степанець консультують журналістів телеканалу для окупованих територій, який у березні з’явиться в ефірі замість телеканалу іномовлення UATV.

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"Там (на каналі) є керівник, Юлія Островська. Я думаю, що це питання правильно поставити їй. Це операційна діяльність. Вони не погоджують із міністерством цих питань, вони самостійно їх вирішують", – сказав Бородянський в ефірі "Громадського".

При цьому міністр визнав, що про участь представників "112 каналу" в діяльності телеканалу для окупованих територій дізнався ще 10 лютого, коли про це повідомила шефредакторка 24 каналу Олена Трибушна. Саме вона, до речі, мала очолювати інформаційне мовлення нового каналу, проте відмовилася.

"Тоді мене це не стурбувало", – сказав Бородянський.

На питання про те, чи виступає міністр проти участі працівників "112 Україна" в роботі каналу для окупованих територій, Бородянський відповів, що його "непокоїть тільки одне: щоб люди, які працюють на цьому каналі, були людьми, які дотримуються етичних кодексів".

При цьому голова Мінкульту як громадянин вважає, що на "112 каналі" є журналісти, які не дотримуються етичних норм.

Я давно не дивився 112-й. Мені важко виокремити в пам’яті конкретні випадки і класифікувати їх. Мені не сподобалось, як інформація подавалась – неповно, перекручено, заангажовано,

– сказав Бородянський.

Після цього телеведучий в ефірі "Громадського" спитав у міністра, чи можуть працівники "проросійського телеканалу" брати участь у роботі державного мовника.

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"Я вважаю, що якщо люди займалися антиукраїнською діяльністю, вони мають узагалі нести взагалі покарання за таку діяльність, і не мають права працювати в органах державної влади", – відповів міністр культури, молоді та спорту.

Зауважимо, що юридично телеканал "112 Україна" належить нардепові від "Опозиційної платформи – За життя" Тарасові Козаку – близькому соратнику Віктора Медведчука. Проте Фактичним керівником телеканалу називають самого Медведчука, який за сумісництвом є кумом президента Росії Володимира Путіна.



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