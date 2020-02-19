Бородянський оголосив конкурс на керівника телеканалу для окупованих територій

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський підписав розпорядження про оголошення конкурсу на посаду керівника телеканалу, який мовитиме на тимчасово окупованих територіях.

"Сьогодні я підписав (розпорядження про оголошення конкурсу), буде оголошений. Не був оголошений через бюрократичні процедури – об’єднувалось міністерство", – сказав Бородянський 19 лютого в ефірі "Громадського".

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Міністр уточнив, що об’єднане Міністерство культури, молоді та спорту з’явилося лише 1 січня 2020 року.

"Ми гнали, як тільки можливо, щоб це швидко оголосити. Сьогодні буде оголошений конкурс", – додав Бородянський.

Що відомо про телеканал для окупованих територій