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      Бородянський оголосив конкурс на керівника телеканалу для окупованих територій

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      Бородянський заявив про оголошення конкурсу на керівника телеканалу для окупованих територій / investigator.org.ua/ua

      Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський підписав розпорядження про оголошення конкурсу на посаду керівника телеканалу, який мовитиме на тимчасово окупованих територіях.

      "Сьогодні я підписав (розпорядження про оголошення конкурсу), буде оголошений. Не був оголошений через бюрократичні процедури – об’єднувалось міністерство", – сказав Бородянський 19 лютого в ефірі "Громадського".

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      Міністр уточнив, що об’єднане Міністерство культури, молоді та спорту з’явилося лише 1 січня 2020 року.

      "Ми гнали, як тільки можливо, щоб це швидко оголосити. Сьогодні буде оголошений конкурс", – додав Бородянський.

      Що відомо про телеканал для окупованих територій

      • Бородянський раніше анонсував, що в лютому 2020 року на 80% окупованих територій запустять українське телемовлення.
      • В ефір мав вийти спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV.
      • Проте в лютому міністр заявив, що телеканал розпочне мовлення 1 березня. Його назву оголосять згодом.
      • Передбачається, що телеканал об’єднуватиме українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення.
      • Продукт телеканалу може бути двомовним.
      • В січні стало відомо, що керівницею інформаційного мовлення телеканалу для окупованих територій стане головна редакторка 24 каналу Олена Трибушна. Проте наприкінці місяця вона відмовилась від цієї посади. Трибушна пояснила, що "в перші ж тижні стало зрозуміло, що з іншими новими керівниками проєкту ми занадто по-різному бачимо процес його реалізації".
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Окуповані території Новини культури Міністерство культури, молоді та спорту Володимир Бородянський Медіа ЗМІ Новини України Новини політики
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