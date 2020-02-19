Бородянский объявил конкурс на руководителя телеканала для оккупированных территорий
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя телеканала, который будет вещать на временно оккупированных территориях.
"Сегодня я подписал (распоряжение об объявлении конкурса), будет объявлен. Не был объявлен из-за бюрократических процедур – объединялось министерство", – сказал Бородянский 19 февраля в эфире "Громадського".
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Министр уточнил, что объединенное Министерство культуры, молодежи и спорта появилось только 1 января 2020 года.
"Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить. Сегодня будет объявлен конкурс", – добавил Бородянский.
Что известно о телеканале для оккупированных территорий
- Бородянский ранее анонсировал, что в феврале 2020 года на 80% оккупированных территорий запустят украинское телевещание.
- В эфир должен был выйти специальный информационно-развлекательный государственный телеканал на базе иновещания UATV.
- Однако в феврале министр заявил, что телеканал начнет вещание 1 марта. Его название объявят позже.
- Предполагается, что телеканал будет объединять украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание.
- Продукт телеканала может быть двуязычным.
- В январе стало известно, что руководительницей информационного вещания телеканала для оккупированных территорий станет главный редактор 24 канала Елена Трибушная. Однако в конце месяца она отказалась от этой должности. Трибушная объяснила, что "в первые недели стало понятно, что с другими новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации".
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