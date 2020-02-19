Бородянский объявил конкурс на руководителя телеканала для оккупированных территорий

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя телеканала, который будет вещать на временно оккупированных территориях.

"Сегодня я подписал (распоряжение об объявлении конкурса), будет объявлен. Не был объявлен из-за бюрократических процедур – объединялось министерство", – сказал Бородянский 19 февраля в эфире "Громадського".

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Министр уточнил, что объединенное Министерство культуры, молодежи и спорта появилось только 1 января 2020 года.

"Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить. Сегодня будет объявлен конкурс", – добавил Бородянский.

Что известно о телеканале для оккупированных территорий