00:02
20 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 февраля
      Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
      Вєсті.UA
      20:11, 19 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ООН

      Бородянский объявил конкурс на руководителя телеканала для оккупированных территорий

      - Читати новину українською
      Бородянский заявил об объявлении конкурса на руководителя телеканала для оккупированных территорий / investigator.org.ua/ua

      Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя телеканала, который будет вещать на временно оккупированных территориях.

      "Сегодня я подписал (распоряжение об объявлении конкурса), будет объявлен. Не был объявлен из-за бюрократических процедур – объединялось министерство", – сказал Бородянский 19 февраля в эфире "Громадського".

      Читайте также: На телеканал для оккупированных территорий пришли люди со 112-го канала, – Трибушная

      Министр уточнил, что объединенное Министерство культуры, молодежи и спорта появилось только 1 января 2020 года.

      "Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить. Сегодня будет объявлен конкурс", – добавил Бородянский.

      Что известно о телеканале для оккупированных территорий

      • Бородянский ранее анонсировал, что в феврале 2020 года на 80% оккупированных территорий запустят украинское телевещание.
      • В эфир должен был выйти специальный информационно-развлекательный государственный телеканал на базе иновещания UATV.
      • Однако в феврале министр заявил, что телеканал начнет вещание 1 марта. Его название объявят позже.
      • Предполагается, что телеканал будет объединять украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание.
      • Продукт телеканала может быть двуязычным.
      • В январе стало известно, что руководительницей информационного вещания телеканала для оккупированных территорий станет главный редактор 24 канала Елена Трибушная. Однако в конце месяца она отказалась от этой должности. Трибушная объяснила, что "в первые недели стало понятно, что с другими новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации". 
      Чемпионата мира по биатлону-2020: результаты всех гонок
      19 февраля
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Владимир Бородянский Министерство культуры, молодежи и спорта Оккупированные территории Медиа СМИ Новости Украины Новости политики Новости культуры
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 19 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      19 февраля , 22:52 Главные новости 19 февраля: скандал вокруг возвращения украинцев из Уханя, эхо боя под Золотым
      Андрій Шляхтін
      19 февраля , 22:00 Платформа примирения с Донбассом: что не так делает Сивохо
      Віталій Портников
      18 февраля , 13:01 Топ-10 "трансферов" из футбола в покер
      17 февраля , 17:08 Самые сильные компании мира находятся не в Америке: мнение миллиардера
      Тетяна Панасюк
      19 февраля , 21:53 Адский бой под Золотым на Донбассе: как реагирует мир
      Наталя Боднар
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук