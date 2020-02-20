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      Бородянский прокомментировал консультации работников 112 канала на канале для ОРДЛО

      - Читати новину українською
      Бородянський прокоментував консультації працівників 112 каналу на каналі для окупованих територій / pravda.com.ua

      Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что только 19 февраля узнал о консультациях ведущих телеканала "112 Украина" для журналистов нового телеканала для оккупированных территорий.

      19 февраля стало известно, что ведущие политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" Владимир Полуев и Анна Степанец консультируют журналистов телеканала для оккупированных территорий, который в марте появится в эфире вместо телеканала иновещания UATV.

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      "Там (на канале) есть руководитель, Юлия Островская. Я думаю, что этот вопрос правильно поставить ей. Это операционная деятельность. Они не согласовывают с Министерством этих вопросов, они самостоятельно их решают", – сказал Бородянский в эфире "Громадського".

      При этом министр признал, что об участии представителей "112 канала" в деятельности телеканала для оккупированных территорий узнал еще 10 февраля, когда об этом сообщила шеф-редактор 24 канала Елена Трибушная. Именно она, кстати, должна была возглавлять информационное вещание нового канала, однако отказалась.

      "Тогда меня это не обеспокоило", – сказал Бородянский.

      На вопрос о том, выступает ли министр против участия работников "112 Украина" в работе канала для оккупированных территорий, Бородянский ответил, что его "беспокоит только одно: чтобы люди, которые работают на этом канале, были людьми, которые придерживаются этических кодексов".

      При этом глава Минкульта как гражданин считает, что на "112 канале" есть журналисты, которые не соблюдают этические нормы.

      Я давно не смотрел 112-й. Мне трудно выделить в памяти конкретные случаи и классифицировать их. Мне не понравилось, как информация подавалась – неполно, искаженно, заангажированно,
      – сказал Бородянский.

      После этого телеведущий в эфире "Громадського" спросил у министра, могут работники "пророссийского телеканала" участвовать в работе государственного вещателя.

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      "Я считаю, что если люди занимались антиукраинской деятельностью, они должны нести наказание за такую ​​деятельность и не имеют права работать в органах государственной власти", – ответил министр культуры, молодежи и спорта.

      Заметим, что юридически телеканал "112 Украина" принадлежит нардепу от "Оппозиционной платформы –За жизнь" Тарасу Козаку – близкому соратнику Виктора Медведчука. Однако фактическим руководителем телеканала называют самого Медведчука, который по совместительству является кумом президента России Владимира Путина.

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      Какие СМИ находятся под контролем украинских олигархов / Инфографика 24 канала

      Что известно о телеканале для оккупированных территорий

      • Телеканалом, который будет работать для оккупированных территорий и вещать там, будет специальный информационно-развлекательный государственный канал на базе иновещания UATV.
      • Телеканал начнет вещание 1 марта, а его название объявят позже.
      • Телеканал будет объединять украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание.
      • Продукт телеканала может быть двуязычным – на украинском и русском.
      • В январе стало известно, что руководительницей информационного вещания телеканала станет главный редактор 24 канала Елена Трибушная. Однако в конце месяца она отказалась от этой должности.
      • Объяснила это тем, что "в первые недели стало понятно, что с другими новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации".
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      19 февраля
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Владимир Бородянский Министерство культуры, молодежи и спорта Оккупированные территории 112 канал Журналисты Медиа СМИ
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