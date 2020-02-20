Благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, – Бородянский

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря телешоу "Битва экстрасенсов" было раскрыто много уголовных дел. Отметим, что шоу выходит на телеканале СТБ, где Бородянский работал до того, как стал министром.

"Битва экстрасенсов" – это один из проектов, который привлекал большую аудиторию... и можно по-разному оценивать – шлак, не шлак. Но благодаря в том числе "Битве экстрасенсов", или только "Битве экстрасенсов", было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", – рассказал Бородянский в интервью "Общественному".

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На уточняющий вопрос министр настоял, что такие случаи действительно были и именно благодаря экстрасенсам. При этом глава Минкульта назвал себя "слабо верующим" человеком.

Бородянский сказал, что проект "Битва экстрасенсов" является коммерчески успешным продуктом, так как в обществе есть большой интерес к экстрасенсам, вызванный недовольством спроса на справедливость.

Министр также не считает "Битву экстрасенсов" дезинформацией.

Дезинформация может вредить национальной безопасности, а здесь человек или верит, или не верит. Это в принципе драматическое произведение, который позволяет в такой форме, как документальная реальность, переживать эмоции,

– рассказал Бородянский.

В то же время на тезис журналиста о том, что в программе нигде не сказано, что это документалистика или постановка, министр согласился: "Не сказано. Это правда". Он добавил, что это не то, с чем призван бороться закон о дезинформации.

Как работает "Битва экстрасенсов"

В декабре 2019 года в интервью изданию "Конкурент" о работе экстрасенсов со следователями рассказал заместитель начальника следственного отдела Волыни Андрей Литвин. На вопрос, помогают ли экстрасенсы в следствии, Литвин сказал следующее:

"Не хочу сейчас обижать сценаристов и организаторов этих шоу, но они имеют в своем составе криминалиста, юриста, эксперта, который перед тем, как снять программу, приезжает на место и с командой пытается изучить максимум материала".

Они общаются со следователем и потерпевшими, которые расскажут то, что рассказывали полиции. Криминалисты и эксперты около недели общаются по делу, а потом приезжает экстрасенс. По моему мнению, именно на основании всех собранных данных и готовят программу. Я не говорю, что не верю в это. Но действенного результата я не видел,

– рассказал правоохранитель.

Он добавил, что волынским следователям тоже пытались помочь экстрасенсы.

Есть резонансное дело, к которому мы их привлекали, но результата от этого не получили,

– сказал Литвин.