Арахамия назвал главного законодателя в Украине

Лидер "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что около 75% законопроектов в парламент ІХ созыва вносит Кабинет Министров Украины. По его словам, именно правительство осуществляет экономические изменения, поэтому ему нужны и законодательные изменения правил игры.

Речь о том, кто больше законопроектов вносит в Раду, впервые зашла во время разговора с европейским послом, рассказал Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой".

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Меня спросил посол европейский, какой у нас процент законов, которые подает Кабмин, а не генерирует сама Верховная Рада. Мы пошли и посчитали, а потом я вернулся со статистикой. Кажется, тогда 75% было,

– рассказал депутат.

По его словам, посол тогда даже похвалил украинских политиков. Мол, это очень крутая статистика, когда именно правительство генерирует законодательные инициативы.

"Именно Кабмин совершает какие-то изменения, ему нужны какие-то изменения правил игры, и это прописано в законах. А когда депутаты сами решили, что давайте просто, например, какую-то социальную хрень сделаем, – они даже не посчитали, сколько это дополнительных может быть расходов из бюджета и так далее", – объясняет Давид Арахамия.

Как следствие, рассказывает парламентарий, возникает разбалансированность бюджета, которая со своей стороны влияет на отношения с партнерами и кредиторами. Арахамия даже сравнил эту ситуацию с популярной байкой "Лебедь, Рак и Щука", когда все трое тянули воз в свою сторону.

Кто может быть инициатором законопроектов в Украине?

Согласно Конституции Украины, законодательная инициатива (возможность вносить законопроекты в Раду) принадлежит Президенту Украины, народным депутатам и Кабинету Министров.



Впрочем, на рассмотрении парламента есть еще законопроект, который предусматривает законодательную инициативу народа. Однако законопроект абсолютно не определяет механизм, как это может происходить.