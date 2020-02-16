Арахамія назвав головного законотворця в Україні

Лідер "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що близько 75% законопроєктів у парламент ІХ вносить Кабінет Міністрів України. За його словами, саме уряд здійснює економічні зміни, тож йому потрібні і законодавчі зміни правил гри.

Мова про те, хто найбільше законопроєктів вносить у Раду вперше зайшла під час розмови з європейським послом, розповів Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий".

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Мене запитав посол європейський, який у нас відсоток законів, які подає Кабмін, а не генерує сама Верховна Рада. Ми пішли і порахували, а потім я повернувся зі статистикою. Здається, тоді 75% було,

– розповів депутат.

За його словами, посол тоді навіть похвалив українських політиків. Мовляв, це дуже крута статистика, коли саме уряд генерує законодавчі ініціативи.

"Саме Кабмін робить якісь зміни, йому потрібні якісь зміни правил гри, і це прописано в законах. А коли депутати самі вирішили, що давайте просто, наприклад, якусь соціальну хрінь зробимо, – вони навіть не порахували, скільки це додаткових може бути розходів до бюджету і таке інше", – пояснює Давид Арахамія.

Як наслідок, розповідає парламентар, виникає розбалансованість бюджету, яка зі свого боку впливає на вдіносини з партнерами та кредиторами. Арахамія навіть порівняв цю ситуацію з популярною байкою "Лебідь, Рак і Щука", коли усі троє тягнули віз у свій бік.

Хто може бути ініціатором законопроєктів в Україні?Згідно з Конституцією України, законодавча ініціатива (можливість вносити законопроєкти в Раду) належить Президентові України, народним депутатам та Кабінету Міністрів.



Втім на розгляді парламенту є ще законопроєкт, який передбачає законодавчу ініціативу народу. Однак законопроєкт абсолютно не визначає механізму, як це може відбуватися.