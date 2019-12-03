Арахамия объяснил, почему уволил своего заместителя Соломчука

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия решил уволить своего заместителя Дмитрия Соломчука из-за того, что недоволен его работой на этом посту.

Арахамия в кулуарах Верховной Рады отметил, что может назначать себе заместителей и увольнять их, передает Укринформ.

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Я так решил. Я имею право, как руководитель, себе заместителей сам назначать и увольнять. Ничего такого не случилось, просто я не очень доволен его работой. И мы решили оптимизировать количество – у нас 15 групп, решили сделать 14,

– пояснил политик.

В то же время глава президентской фракции добавил, что на место Соломчука не будут никого назначать. Просто членов его группы распределят в другие.

Заметим, об увольнении Дмитрия Соломчука с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" объявил спикер Рады Дмитрий Разумков на заседании 3 декабря. Однако, причины такого решения он не назвал.

Что известно о Дмитрии Соломчуке? На президентских выборах в 2019 году возглавлял штаб команды Зеленского и был его представителем на Ровенщине. После победы Зеленского стал официальным представителем Президента в Ровенской области.



Прошел в Верховную Раду ІХ созыва под 32 номером в списке "Слуги народа". Сразу после парламентских выборов был избран заместителем председателя депутатской фракции партии.



В парламенте Соломчук является членом Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, отстаивает интересы фермеров.