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      Арахамія пояснив, чому звільнив свого заступника Соломчука

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      Арахамія звільнив свого заступника Соломчука / file.liga.net

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вирішив звільнити свого заступника Дмитра Соломчука через те, що незадоволений його роботою на цій посаді.

      Арахамія у кулуарах Верховної Ради відзначив, що може призначати собі заступників і звільняти їх, передає Укрінформ.

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      Я так вирішив. Я ж маю право, як керівник, собі заступників сам призначати і позбавляти. Нічого такого не трапилося, просто я не дуже задоволений його роботою. І ми вирішили оптимізувати кількість – у нас 15 груп, вирішили зробити 14,
      – пояснив політик.

      Водночас голова президентської фракції додав, що на місце Соломчука не будуть нікого призначати. Просто членів з його групи розподілять в інші.

      Зауважимо, про звільнення Дмитра Соломчука з посади заступника голови фракції "Слуга народу" оголосив спікер Ради Дмитро Разумков на засіданні 3 грудня. Проте, причини такого рішення він не назвав.

      Що відомо про Дмитра Соломчука? На президентських виборах у 2019 році очолював штаб команди Зеленського та був його представником на Рівненщині. Після перемоги Зеленського став офіційним представником Президента в Рівненській області.

      Пройшов до Верховної Ради ІХ скликання під 32 номером у списку "Слуги народу". Одразу після парламентських виборів його обрали заступником голови депутатської фракції партії.

      У парламенті Соломчук є членом Комітету з питань аграрної та земельної політики, відстоює інтереси фермерів.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Давид Арахамія
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