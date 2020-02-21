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      Арахамия рассказал, зачем участвовал в "Битве экстрасенсов"

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      Арахамия рассказал, для чего участвовал в съемках "Битвы экстрасенсов" / Фото 24 канала

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что снялся в телешоу "Битва экстрасенсов" из-за любопытства. Нардеп хотел проверить, действительно ли много людей, в том числе и его друзей, смотрят эту передачу.

      Об этом Арахамия заявил во время брифинга в кулуарах Верховной Рады, комментируя свое участие в "Битве экстрасенсов", передает ZIK. Сам политик уверяет, что никогда не смотрел это телешоу.

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      "Это же открытая информация, был сюжет где-то 1,5–2 года назад. Что меня притянуло? Да ничего, любопытство. Ну, как: люди позвонили, сказали, что хотим вас пригласить как гостя на эту передачу. Я никогда эту передачу не смотрел, но мне захотелось проверить, сколько людей на самом деле смотрят, ведь они заявили, что это второе по популярности шоу", – сказал Арахамия.

      Глава президентской фракции отметил, что о его участии в телешоу никто не знал, даже друзья.

      Я никого не предупреждал, я пошел и снялся там как гость. А потом где-то несколько сотен моих друзей, которые никогда не признали бы, что это смотрят, говорили, что меня видели в "Битве экстрасенсов". То есть чисто для того, чтобы проверить, что они на самом деле смотрят, я туда и пошел,
      – рассказал Арахамия.


      Давид Арахамия на "Битве экстрасенсов" / скриншот

      Что известно об участии Арахамии в "Битве экстрасенсов"?Давид Арахамия снимался в телешоу "Битва экстрасенсов" на телеканале СТБ как гость, а не как участник с экстрасенсорными способностями. Съемки проходили несколько лет назад, когда он еще не был народным депутатом.

      Арахамию на шоу представили как миллионера Дэвида Брауна. Тогда политик рассказал, что основал один из крупнейших волонтерских фондов в Украине, который собрал более 400 миллионов гривен помощи армии и семьям погибших.

      Арахамия на "Битве экстрасенсов": видео

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Слуга народа Давид Арахамия СМИ Медиа Новости Украины Новости политики
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