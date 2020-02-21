Арахамія розповів, навіщо брав участь у "Битві екстрасенсів"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що знявся у телешоу "Битва екстрасенсів" через цікавість. Нардеп хотів перевірити, чи справді багато людей, зокрема і його друзів, дивляться цю передачу.

Про це Арахамія заявив під час брифінгу у кулуарах Верховної Ради, коментуючи свою участь у "Битві екстрасенсів", передає ZIK. Сам політик переконує, що ніколи не дивився це телешоу.

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"Це ж відкрита інформація, був сюжет десь 1,5 – 2 роки тому. Що мене притягло? Та нічого, цікавість. Ну, як: люди зателефонували, сказали, що хочемо вас запросити як гостя до цієї передачі. Я ніколи цю передачу не дивився, але мені захотілося перевірити, скільки людей її насправді дивляться, бо вони заявили, що це друге за популярністю шоу", – сказав Арахамія.

Голова президентської фракції зауважив, що про його участь у телешоу ніхто не знав, навіть друзі.

Я нікого не попереджав, я пішов і знявся там як гість. А потім десь кілька сотень моїх друзів, які ніколи не визнали б, що це дивляться, казали, що мене бачили у "Битві екстрасенсів". Тобто суто для того, щоб перевірити, що вони це насправді дивляться, я туди і пішов,

– розповів Арахамія.



Давид Арахамія на "Битві екстрасенсів" / скріншот

Що відомо про участь Арахамії у "Битві екстрасенсів"? Давид Арахамія знімався у телешоу "Битва екстрасенсів" на телеканалі СТБ як гість, а не як учасник з екстрасенсорними здібностями. Зйомки відбувалися кілька років тому, коли він ще не був народним депутатом.



Арахамію на шоу представили як мільйонера Девіда Брауна. Тоді політик розповів, що заснував один з найбільших волонтерських фондів в Україні, який зібрав понад 400 мільйонів гривень допомоги армії та сім'ям загиблих.

Арахамія на "Битві екстрасенсів": відео