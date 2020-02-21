18:17
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Малишева поборола коронавірус. "Незламний" криголам Росії зганьбився
      Вєсті Кремля
      10:36, сьогодні
      Вєсті.UA: Масова істерія та сором у Нових Санжарах. Флюгер української політики Аваков
      Вєсті.UA
      11:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Арахамія розповів, навіщо брав участь у "Битві екстрасенсів"

      -
      Арахамія розповів, для чого брав участь у зйомках "Битви екстрасенсів" / Фото 24 каналу

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що знявся у телешоу "Битва екстрасенсів" через цікавість. Нардеп хотів перевірити, чи справді багато людей, зокрема і його друзів, дивляться цю передачу.

      Про це Арахамія заявив під час брифінгу у кулуарах Верховної Ради, коментуючи свою участь у "Битві екстрасенсів", передає ZIK. Сам політик переконує, що ніколи не дивився це телешоу.

      Цікаво: Завдяки "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ, – Бородянський

      "Це ж відкрита інформація, був сюжет десь 1,5 – 2 роки тому. Що мене притягло? Та нічого, цікавість. Ну, як: люди зателефонували, сказали, що хочемо вас запросити як гостя до цієї передачі. Я ніколи цю передачу не дивився, але мені захотілося перевірити, скільки людей її насправді дивляться, бо вони заявили, що це друге за популярністю шоу", – сказав Арахамія.

      Голова президентської фракції зауважив, що про його участь у телешоу ніхто не знав, навіть друзі.

      Я нікого не попереджав, я пішов і знявся там як гість. А потім десь кілька сотень моїх друзів, які ніколи не визнали б, що це дивляться, казали, що мене бачили у "Битві екстрасенсів". Тобто суто для того, щоб перевірити, що вони це насправді дивляться, я туди і пішов,
      – розповів Арахамія.


      Давид Арахамія на "Битві екстрасенсів" / скріншот

      Що відомо про участь Арахамії у "Битві екстрасенсів"? Давид Арахамія знімався у телешоу "Битва екстрасенсів" на телеканалі СТБ як гість, а не як учасник з екстрасенсорними здібностями. Зйомки відбувалися кілька років тому, коли він ще не був народним депутатом.

      Арахамію на шоу представили як мільйонера Девіда Брауна. Тоді політик розповів, що заснував один з найбільших волонтерських фондів в Україні, який зібрав понад 400 мільйонів гривень допомоги армії та сім'ям загиблих. 

      Арахамія на "Битві екстрасенсів": відео

       

      Снігопади, ожеледиця і пориви вітру: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Слуга народу ЗМІ Медіа Давид Арахамія Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Чим інфіковане українське суспільство?
      Даша Малахова
      сьогодні , 15:20 Навіть Вікіпедію переписали: чому протести в Нових Санжарах були зарання сплановані
      Олександр Коваленко
      сьогодні , 11:30 Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати
      Соня Волошин
      10 лютого , 21:35 Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 14:00 Магічний дзвінок Зеленського і всі згадали про українку в Ухані
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук