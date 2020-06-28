На одной из самых живописных локаций Херсонщины, Станиславских скалах, сыграл симфонический оркестр. Такой подарок ко Дню Конституции жители и гости региона получили от Областного академического театра.

Живописное место на Херсонщине открыл Кузьма. Почти 10 лет назад "Скрябин" снял в Станиславе клип на свою известную песню "Місця щасливих людей". Херсонский академический театр сделал аранжировку и исполнил эту же мелодию. Об этом рассказали корреспонденты 24 канала.

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"Как раз пребывание на карантине заставило нас придумывать какие-то другие вещи, потому что мы не могли работать в залах. Мы придумали целую серию художественных акций. Художественно-туристических, которые будут привлекать, будто магнитом, к нашим херсонским фишкам", – пояснил художественный руководитель-гендиректор театра им. М. Кулиша Александр Книга.

Симфонический оркестр на "Станиславских скалах" / Фото "Общественное Херсон"

Овраги на Днепро-Бугском лимане, а в народе – скалы, стали фишкой не так давно. Сама же местность не только живописная, но и пропитана историей – там останавливались казаки.

Были отряды. Когда надвигалось войско, на скалах зажигались факелы, зажигались костры. Для того, чтобы сигнализировать, что к нам приближается враг,

– сообщила начальник отдела культуры Станиславского сельсовета Анна Сербин.

Главный дирижер оркестра Артем Филенко – переселенец из Луганщины. За ней скучает, но и Херсонщину полюбил, где живет уже 6 лет.

"Больше такого ландшафта горного, меньше степи. Меньше широких полей, как мы сюда ехали. Очень люблю Херсонщину, потому что очень красивый край", – рассказал главный дирижер оркестра театра им. М. Кулиша Артем Филенко.

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Часовой концерт зрители восприняли на одном дыхании. Уже в ближайшее время Херсонский оркестр планирует сыграть в Олешковских песках и на розовом озере.