На одній з найбільш мальовничих локацій Херсонщини, Станіславських скелях, зіграв симфонічний оркестр. Такий подарунок до Дня Конституції жителі і гості регіону отримали від Обласного академічного театру.

Мальовничу місцину на Херсонщині відкрив Кузьма. Майже 10 років тому "Скрябін" зняв у Станіславі кліп на свою відому пісню "Місця щасливих людей". Херсонський академічний театр зробив аранжування та виконав цю ж мелодію. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

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"Якраз перебування на карантині змусило нас вигадувати якісь інші речі, тому що ми не могли працювати в залах. Ми придумали цілу серію мистецьких акцій. Мистецько-туристичних, які будуть притягувати, мов магнітом до наших херсонських фішок", – пояснив художній керівник-гендиректор театру ім. М. Куліша Олександр Книга.



Симфонічний оркестр на "Станіславських скелях" / Фото "Суспільне Херсон"

Яри на Дніпро-Бузькому лимані, а в народі – скелі, стали фішкою не так давно. Сама ж місцина не лише мальовнича, а й просякнута історією – там зупинялися козаки.

Були козацькі загони. Коли насувалося військо, на скелях запалювалися факела, запалювалися багаття. Для того, щоб сигналізувати, що до нас наближається ворог,

– повідомила начальниця відділу культури Станіславської сільради Анна Сербін.

Головний диригент оркестру Артем Філенко – переселенець із Луганщини. За нею сумує, але й Херсонщину полюбив, де живе вже 6 років.

"Більше такого ландшафту гірного, менше степу. Менше широких полів, як ми сюди їхали. Дуже люблю Херсонщину, тому що дуже гарний край", – розповів головний диригент оркестру театру ім. М. Куліша Артем Філенко.

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Годинний концерт глядачі сприйняли на одному диханні. Вже найближчим часом Херсонський оркестр планує зіграти в Олешківських пісках і на рожевому озері.