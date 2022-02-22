Какую компенсацию требует Украина

В понедельник суд приступил к слушанию по определению размера компенсации. Сумма выплаты, требуемая "Нафтогазом", составляет 10 миллиардов долларов, а также проценты.

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Такую оценку ущерба в суде представляют авторитетные международные эксперты. Работу над определением и обоснованием их суммы начали еще в 2015 году.

Мы ожидаем, что арбитражное решение, слушания по которому начались сегодня (21 февраля – 24 канал), будет принято в начале следующего года. Поскольку это чрезвычайно сложный процесс, требующий нетривиальных аргументов, как юридических, так и экономических, по каждому активу,

– рассказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Россия сначала отказалась от участия в судебном процессе

На первом этапе Россия отказалась участвовать в арбитраже. Однако уже после вынесения решения в пользу "Нафтогаза", которым Москву сочли виновной в экспроприации наших активов, она изменила свою позицию. Россия настаивала на изменении процессуального графика, чтобы донести свою позицию. По словам Витренко, такие процессуальные диверсии тоже повлияли на продолжительность рассмотрения дела.

Почему Украина требует компенсацию

Уже 8 лет после оккупации Крыма Россия пользуется на полуострове тем, что принадлежит Украине, в частности "Нафтогазу". Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые Украина пока не может использовать.

К теме смотрите видео о том, как "Нафтогаз" выиграл суд против "Газпрома" в Стокгольме:

Полный текст публикации Юрия Витренко в фейсбуке:

Сегодня важный день для "Нафтогаза". Арбитражный трибунал в Гааге наконец-то начинает слушание по определению размера компенсации за упущенную возможность использовать активы в Крыму.

Наши стратегически важные энергетические инвестиции стали одной из основных мишеней России во время оккупации украинского полуострова в 2014 году. Россия незаконно присвоила украинский Крым и уже 8 лет пользуется тем, что принадлежит украинцам, в том числе и национальной компании "Нафтогаз".

"Нафтогаз" в этом суде требует компенсации нанесенного ущерба более чем в 10 миллиардов долларов, включая проценты. Соответствующую оценку ущерба в суде представляют авторитетные международные эксперты. Работу над определением и обоснованием их суммы мы начали еще в 2015 году.

Мы ожидаем, что арбитражное решение, слушания по которому начались сегодня, будет принято в начале следующего года.

Россия на первом этапе отказалась участвовать в арбитраже и отказалась от участия в процессе. Уже после вынесения арбитражного решения в пользу "Нафтогаза", которым Россия была признана виновной за экспроприацию наших активов, она изменила свою позицию и стала участвовать в арбитраже. Но настаивала на изменении процессуального графика, чтобы донести свою позицию.

Наша команда юристов и я лично приложим максимальные усилия, чтобы Путин дорого заплатил за то, что украл у "Нафтогаза" и не только.