Яку компенсацію вимагає Україна

У понеділок суд розпочав слухання щодо визначення розміру компенсації. Сума виплати, яку вимагає "Нафтогаз" становить 10 мільярдів доларів, а також відсотки.

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Таку оцінку збитків у суді представляють авторитетні міжнародні експерти. Роботу над визначенням і обґрунтуванням їх суми розпочали ще у 2015 році.

Ми очікуємо, що арбітражне рішення, слухання по якому розпочалися сьогодні (21 лютого – 24 канал), буде прийнято на початку наступного року. Оскільки це надзвичайно складний процес, що вимагає нетривіальних аргументів, як юридичних, так і економічних, щодо кожного активу,

– розповів глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Росія спершу відмовилася від участі у судовому процесі

На першому етапі Росія відмовилася брати участь в арбітражі. Однак вже після винесення рішення на користь "Нафтогазу", яким Москву визнали винною в експропріації наших активів, вона змінила свою позицію. Росія наполягала на зміні процесуального графіка, щоб мати можливість донести свою позицію. За словами Вітренка, такі процесуальні диверсії теж вплинули на тривалість розгляду справи.

Чому Україна вимагає компенсацію

Вже 8 років, після окупації Криму, Росія користується на півострові тим, що належить Україні, зокрема "Нафтогазу". Мовиться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об'єктів, які Україна наразі не може використовувати.

До теми дивіться відео про те, як "Нафтогаз" виграв суд проти "Газпрому" у Стокгольмі:

Повний текст публікації Юрія Вітренка у фейсбуці:

Сьогодні важливий день для "Нафтогазу". Арбітражний трибунал в Гаазі нарешті розпочинає слухання щодо визначення розміру компенсації за втрачену можливість використовувати активи в Криму.

Наші стратегічно важливі енергетичні інвестиції стали однією з основних мішеней Росії під час окупації українського півострова у 2014 році. Росія незаконно присвоїла український Крим і вже 8 років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії "Нафтогаз".

"Нафтогаз" у цьому суді вимагає компенсації завданих збитків у понад 10 мільярдів доларів, включаючи відсотки. Відповідну оцінку збитків у суді представляють авторитетні міжнародні експерти. Роботу над визначенням і обґрунтуванням їх суми ми почали ще у 2015 році.

Ми очікуємо, що Арбітражне рішення, слухання по якому розпочалися сьогодні, буде прийнято на початку наступного року.

Росія на першому етапі відмовилася брати участь в арбітражі і відмовилася від участі в процесі. Вже після винесення арбітражного рішення на користь Нафтогазу, яким Росію було визнано винною за експропріацію наших активів, вона змінила свою позицію і стала брати участь в арбітражі. Але наполягала на зміні процесуального графіка, щоб мати можливість донести свою позицію.

Наша команда юристів і я особисто докладемо максимальних зусиль, аби Путін дорого заплатив за те, що вкрав у "Нафтогазу" і не тільки.