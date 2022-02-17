Відповідне рішення суду опубліковане 9 лютого 2022 року. Тобто суд задовольнив скаргу НАЗК.

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Суд ухвалив рішення про розірвання контракту з Вітренком

Верховний Суд постановив задовольнити касаційну скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції,
– мовиться у повідомленні.

Також суд відновив дію припису НАЗК від 1 липня 2021 року щодо припинення контракту з головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком.

Окрім того, в оцінці Верховного суду мовиться, що:

  • припис Національного агентства є обов'язковим для виконання;
  • про результати виконання розпорядження Національного агентства посадова особа, якій вона адресована, інформує НАЗК протягом 10 робочих днів з дня отримання розпорядження;
  • рішення суду набуло чинності 2 лютого та оскарженню не підлягає.

Коротко про протистояння між НАЗК та Юрієм Вітренком

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