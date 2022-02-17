Відповідне рішення суду опубліковане 9 лютого 2022 року. Тобто суд задовольнив скаргу НАЗК.

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Суд ухвалив рішення про розірвання контракту з Вітренком

Верховний Суд постановив задовольнити касаційну скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції,

– мовиться у повідомленні.

Також суд відновив дію припису НАЗК від 1 липня 2021 року щодо припинення контракту з головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком.

Окрім того, в оцінці Верховного суду мовиться, що:

припис Національного агентства є обов'язковим для виконання;

про результати виконання розпорядження Національного агентства посадова особа, якій вона адресована, інформує НАЗК протягом 10 робочих днів з дня отримання розпорядження;

рішення суду набуло чинності 2 лютого та оскарженню не підлягає.

Коротко про протистояння між НАЗК та Юрієм Вітренком

У квітні 2021 року Юрія Вітренка призначили главою "Нафтогазу". Рішення ухвалив Кабмін під час засідання загальних зборів акціонерів компанії.

1 липня 2021 року НАЗК направило припис голові наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд. У документі вимагали припинити як незаконний контракт з головою правління Юрієм Вітренком.

Тоді у НАЗК повідомили про порушення в роботі ексзаступника міністра енергетики України. Зокрема тому, що держслужбовець протягом року не повинен брати участь у керівництві організаціями, на які він міг впливати, будучи на посаді.

Сам Юрій Вітренко сказав, що припис НАЗК суперечить закону. Саме тому він звернувся до ОАСК, який 5 липня 2021 року зупинив дію припису НАЗК.

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