Так, в Южном Одесской области устроили настоящий аукцион. Во время него с молотка пустили арбуз, который буквально вывезли из-под оккупации в Херсонской области.

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Арбуз везли 8 дней

Из Херсона в подконтрольную Украине территорию арбуз везли целых 8 дней, а преодолел он 900 километров. И в такие моменты он точно становится еще слаще и желаннее. А самое важное, что его удалось продать за 2 тысячи гривен. Хотя, будем откровенны, это еще достаточно скромная цена, если учитывать весь символизм этой покупки.

Как отмечают организаторы, средства за продажу этого арбуза пойдут на благую цель. Если точнее – на помощь нашим военным.

Арбуз из Херсона продали за 2000 гривен: смотрите видео

Что известно об арбузе

Его вес – 8 килограммов и 400 граммов. А привезли его из Голой Пристани на Херсонщине. Владелец ягоды рассказал, что вместо привычных 170 километров она проделала путь в 900. А ушло на это целых 8 дней. И поскольку пришлось немало времени провести в очередях, мужчина показал загар из придорожного ожидания.

Это настоящий херсонский арбуз: вкусный, сладкий. Немного горький на душе, но отличный по вкусу. Этот арбуз – символ того, что на следующий год их здесь в Южном будет много. Он этого стоит,

– подчеркнул он.

Торги стартовали с суммы в 100 гривен. Поэтому в результате первоначальная стоимость любимой летней ягоды выросла в 20 раз.

Это интересно! Оптовые цены на арбузы колеблются в пределах 20 – 25 гривен за килограмм. А вот в магазинах любимую летнюю ягоду можно купить за 30 и больше гривен. Кое-где за килограмм арбуза, рассказывают журналисты 24 канала, нужно выложить целых 45 гривен.

Дефицита продуктов зимой не будет

Заметим, что зимой не будет наблюдаться дефицит продуктов. В то же время следует готовиться к тому, что они продолжат расти в цене. Как рассказали в Нацбанке, к концу года инфляция потребительских цен достигнет отметки в 30%. Пока же инфляция в стране уже перешла границу в 20%.

Добавим, что базовые продукты подорожают, но меньше, чем импортные. В то же время следует понимать, что инфляция сейчас наблюдается по всему миру. На ценообразование влияет не только курс гривны и война, но и ряд других факторов.

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