Так, у Южному, що на Одещині, влаштували справжній аукціон. Під час нього з молотка пустили кавун, який буквально вивезли з-під окупації на Херсонщині.

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Кавун везли 8 днів

З Херсона до підконтрольної Україні території кавун везли цілих 8 днів, а подолав він 900 кілометрів. І в такі моменти він точно стає ще солодшим і бажанішим. А найважливіше те, що його вдалося продати за 2 тисячі гривень. Хоча, будемо відвертими, це ще досить скромна ціна, якщо враховувати весь символізм цієї покупки.

Як зазначають організатори, кошти за продаж цього кавуна підуть на благу ціль. Якщо точніше – на допомогу нашим військовим.

Кавун з Херсонщини продали за 2000 гривень: дивіться відео

Що відомо про кавун

Його вага – 8 кілограмів і 400 грамів. А привезли його з Голої Пристані, що на Херсонщині. Власник ягоди розповів, що замість звичних 170 кілометрів вона подолала шлях у 900. А пішло на це цілих 8 днів. Й оскільки довелося чимало часу провести у чергах, то чоловік показав засмагу з придорожнього очікування.

Це справжній херсонський кавун: смачний, солодкий. Трохи гіркий на душі, але чудовий на смак. Цей кавун – символ того, що наступного року їх тут у Южному буде багато. Він цього вартий,

– наголосив він.

Торги стартували з суми у 100 гривень. Тож у результаті початкова вартість улюбленої літньої ягоди зросла у 20 разів.

Це цікаво! Гуртові ціни на кавуни коливаються у межах 20 – 25 гривень за кілограм. А от у крамницях улюблену літню ягоду можна купити за 30 і більше гривень. Подекуди за кілограм кавуна, розповідають журналісти 24 каналу, потрібно викласти цілих 45 гривень.

Дефіциту продуктів узимку не буде

Зауважимо, що взимку не спостерігатиметься дефіцит продуктів. Водночас слід готуватися до того, що вони продовжать зростати у ціні. Як розповіли у Нацбанку, до кінця року інфляція споживчих цін досягне позначки у 30%. Наразі ж інфляція в країні уже перейшла межу у 20%.

Додамо, що базові продукти здорожчають, але менше, ніж імпортні. Водночас слід розуміти, що інфляція зараз спостерігається у всьому світі. Тож на ціноутворення впливає не лише курс гривні та війна, а й низка інших факторів.

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