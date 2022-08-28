Так, у Южному, що на Одещині, влаштували справжній аукціон. Під час нього з молотка пустили кавун, який буквально вивезли з-під окупації на Херсонщині.
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Кавун везли 8 днів
З Херсона до підконтрольної Україні території кавун везли цілих 8 днів, а подолав він 900 кілометрів. І в такі моменти він точно стає ще солодшим і бажанішим. А найважливіше те, що його вдалося продати за 2 тисячі гривень. Хоча, будемо відвертими, це ще досить скромна ціна, якщо враховувати весь символізм цієї покупки.
Як зазначають організатори, кошти за продаж цього кавуна підуть на благу ціль. Якщо точніше – на допомогу нашим військовим.
Кавун з Херсонщини продали за 2000 гривень: дивіться відео
Що відомо про кавун
Його вага – 8 кілограмів і 400 грамів. А привезли його з Голої Пристані, що на Херсонщині. Власник ягоди розповів, що замість звичних 170 кілометрів вона подолала шлях у 900. А пішло на це цілих 8 днів. Й оскільки довелося чимало часу провести у чергах, то чоловік показав засмагу з придорожнього очікування.
Це справжній херсонський кавун: смачний, солодкий. Трохи гіркий на душі, але чудовий на смак. Цей кавун – символ того, що наступного року їх тут у Южному буде багато. Він цього вартий,
– наголосив він.
Торги стартували з суми у 100 гривень. Тож у результаті початкова вартість улюбленої літньої ягоди зросла у 20 разів.
Дефіциту продуктів узимку не буде
Зауважимо, що взимку не спостерігатиметься дефіцит продуктів. Водночас слід готуватися до того, що вони продовжать зростати у ціні. Як розповіли у Нацбанку, до кінця року інфляція споживчих цін досягне позначки у 30%. Наразі ж інфляція в країні уже перейшла межу у 20%.
Додамо, що базові продукти здорожчають, але менше, ніж імпортні. Водночас слід розуміти, що інфляція зараз спостерігається у всьому світі. Тож на ціноутворення впливає не лише курс гривні та війна, а й низка інших факторів.
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