Експерти прогнозують, що продовольства вистачить до наступного посівного сезону. Натомість ціни зростуть.

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Війна та зростання інфляції

Нацбанк прогнозує, що до кінця року інфляція споживчих цін складе понад 30% через війну.

До кінця року ми будемо спостерігати ще подальше зростання цін. Основний фактор – це збройна агресія проти України. Поки вона триватиме, цінова ситуація не розвернеться,

– каже директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

Наразі інфляція в країні вже перетнула позначку 20%.

Базові продукти будуть дорожчати

Фахівці зауважують, що від початку року автомобільне паливо зросло більш ніж на 70%. Продукти харчування в ціні піднялись на 30%. Ціна пального зупинилась наразі, а їжа восени знову зросте в ціні.

На базові продукти, очевидно, що якщо й буде зростання, то воно буде значно меншим, ніж на імпортні. Взагалі в світі йде інфляція, тобто це питання не лише у вартості гривні, це питання також глобальної інфляції,

– розповів економіст Тарас Качка.

Попри очікуване підвищення цін, інфляційного шоку в населення не буде, його пік вже минув. За оптимістичним прогнозом, ситуація не буде погіршуватися, з часом економічну кризу вдасться подолати за умов припинення бойових дій.

"Поступово темпи інфляції будуть знижуватися, зокрема, будуть трішки більше 20% 2024 року і можливо в 2025 році, за нашими оцінками ми прийдемо до цілі 5 відсотків. Тобто з усуненням цього чинника агресії буде певний розворот цінової тенденції", – додав Лепушинський.

Ба більше, курс долара також може повернутись до довоєнної позначки. Все залежить від того, як швидко ми переможемо ворога.

Ціни та інфляція в Україні

За даними Нацбанку, інфляція у липні перевищила 22% річних, що менше за прогноз Нацбанку. Регулятор пояснив це повільнішим зростанням вартості пального та цін на фрукти й окремі овочі.

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський розповідав, що в жовтні ціни зростуть через необхідність підприємств витрачати кошти на зберігання продукції, до прикладу, якщо це фрукти та овочі. Стосовно імпортних продуктів, то їхня ціна залежатиме від курсу долара та ситуації на світових ринках.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповідав, що найближчим часом ціни на нафту в Європі почнуть зростати в очікуванні ембарго щодо російської нафти, яке запрацює з 5 грудня. Він прогнозував, що це додасть до нинішніх цін на паливо щонайменше 5 гривень на літрі.

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