Ротація – це явище, яке існує, зокрема й в управлінні військами. Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

Зауважте Генерал-лейтенант назвав фактори, які вказують, що ЗСУ перехопили ініціативу на фронті

росіяни вдають, що накопичують сили на Херсонщині

Гуменюк зауважила, що російські війська мають надзвичайну деморалізацію. Зокрема, офіцерський склад, усвідомлюючи, що вони зробили, і яке покарання за це буде, намагаються втекти. Окупанти шукають для цього різні способи – від завдання собі пошкоджень до отримання легких поранень.

І навіть отаку ротацію собі затіяли. Мовляв, ми вже поїхали, давайте, ті, хто не розібрався в ситуації, туди повертайтеся. А ті, хто не розібрався в ситуації, не дуже добре орієнтується на місцевості. Ну, повертаються, то повертаються. Нам завжди є чим зустріти, ми – гостинна нація,

– додала Гуменюк.

За її словами, на Херсонському напрямку окупанти наразі намагаються здійснювати маневри технікою.

"По перше, нагадаю – це інформаційний фронт, інформаційна війна. І переміщення техніки може створювати ілюзію того, що вона накопичується, що її стає більше, тому що в те село заїхали, інше. Нібито стало більше", – зауважила керівниця пресцентру.

Однак насправді переміщується техніка, яку окупанти завезли ще раніше. Захисники її відстежують та обов'язково знайдуть, тож українцям можна бути спокійними.

Буде цікаво – військовий оглядач спрогнозував події на Херсонщині: дивіться відео