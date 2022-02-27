Соответствующую информацию сообщил глава ОТО Сергей Парпуланский. Ограничение в Арцизской общине пришлось продолжить.

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Комендантский час в Арцизской ОТО

В Арцизской ОТГ продлили комендантский час до утра 28 февраля,

– сообщил Парпуланский.

Напомним, в Арцизе примерно в 06:50 объявили о воздушной тревоге. Возникла угроза ракетного удара. Людей попросили уходить в укрытие.

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