Відповідну інформацію повідомив голова ОТГ Сергій Парпуланський. Обмеження в Арцизькій громаді довелося продовжити.

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Комендантська година в Арцизькій ОТГ

В Арцизькій ОТГ продовжили комендантську годину до ранку 28 лютого,

– повідомив Парпуланський.

Нагадаємо, в Арцизі приблизно о 06:50 оголосили про повітряну тривогу. Виникла загроза ракетного удару. Людей попросили йти в укриття.

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