Диверсантів виявили, коли для перевірки зупинили мікроавтобус Volkswagen. Під час намагання перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля – позашляховика Mitsubishi L-200.
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Бійці спільної групи відкрили вогонь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати.
У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затриманий один з диверсантів, особа якого встановлюється.
Диверсанти мали зі собою зброю / Фото ДПСУ
Диверсанти мали зі собою зброю / Фото ДПСУ
Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені.