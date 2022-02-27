Диверсантів виявили, коли для перевірки зупинили мікроавтобус Volkswagen. Під час намагання перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля – позашляховика Mitsubishi L-200.

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Бійці спільної групи відкрили вогонь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати.

У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затриманий один з диверсантів, особа якого встановлюється.



Диверсанти мали зі собою зброю / Фото ДПСУ



Диверсанти мали зі собою зброю / Фото ДПСУ

Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені.

Прикордонники разом з представниками інших складових сил безпеки продовжують надійно протистояти російському вторгненню.