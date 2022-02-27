Один полонений обурюється, як хлопець, який служив півтора місяця, може "щось знати" і йти воювати.

До речі Підтвердили, що заходили на розвідку: з'явилося відео допиту полонених російських розвідників

Росіян кинули

Керівництво російських військових їх просто кинуло.

Росіяни кажуть, що, коли наші бійці їх перемагали, ті почали просити допомоги у своїх командирів. Виявилось, що вони вже кілька годин як втекли.

Окупанти бояться

На Сумщині російських солдатів брали в полон і військові, і звичайні мирні жителі.

Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький розповідав, що полонені абсолютно не розуміли, куди йдуть. Вони боялись. Окупанти одразу зупиняються, коли українська армія дає їм бій.