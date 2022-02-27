Один пленный возмущается, как парень, который служил полтора месяца, может "что-нибудь знать" и идти воевать.

Кстати Подтвердили, что заходили на разведку: появилось видео допроса пленных российских разведчиков

Россиян бросили

Руководство российских военных их просто бросило.

Россияне говорят, что когда наши бойцы их побеждали, те начали просить помощи у своих командиров. Оказалось, что они уже несколько часов как сбежали.

Оккупанты боятся

В Сумской области российских солдат брали в плен и военные, и обычные мирные жители.

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий рассказывал, что пленные совершенно не понимали, куда идут. Они боялись. Оккупанты сразу останавливаются, когда украинская армия дает им бой.