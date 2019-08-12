Аренда квартиры во Львове: сколько это стоит – инфографика

Аналитики выяснили, в каком районе Львова выгоднее снимать квартиру и какое жилье чаще всего ищут арендаторы. Цена на аренду квартир может часто меняться и зависит не только от количества комнат, а от того, сотрудничает ли собственник квартиры с риелтором и в каком районе расположена квартира.

О том, какие квартиры стали популярными в 2019 году, говорится в блоге раздела OLX Недвижимость.

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За последние полгода цены на аренду жилья во Львове были нестабильными. Двухкомнатные квартиры стало дороже снимать в феврале, когда прирост составил 4%. В марте цены снизились, а после чего снова пошли вверх.Однокомнатные квартиры подорожали на 4%, а цена трехкомнатных сначала выросла на 2-3%, а затем резко подешевела на 5%.

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Популярные предложения для аренды

Чаще всего во Львове снимают однокомнатные квартиры. Их ищут 6 из 10 арендаторов. Цены могут очень отличаться, в зависимости от района. По данным аналитиков OLX, в первой половине 2019 года они колебались в пределах от 6 100 до 7000 гривен за месяц.

Трехкомнатные квартиры менее популярны: владельцы такого жилья чаще всего пользуются услугами риелтора, чтобы найти арендатора.



Аренда квартир во Львове: некоторые собственники пользуются услугами риэлторов / Getty images

В общем без посредников жилье во Львове сдают жилье 61% арендодателей. За первое полугодие 2019 года услугами риэлтора воспользовались 14% владельцев квартир.

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25% среди всех объявлений о сдаче трехкомнатных апартаментов с посредником принадлежит арендодателям трехкомнатных квартир. Реже всего обращаются владельцы однокомнатных квартир – 16% от всех предложений. Также услугами риелторов пользуется каждый пятый владелец двухкомнатного помещения.

Самые дорогие квартиры по районам Львова

В Галицком и Франковском районах квартиры сдают чаще всего. Сложнее найти жилье в Лычаковском и Зализычном районах, там предложений меньше всего.

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В центральном Галицком районе города снять квартиру получится дороже всего. Здесь можно найти трехкомнатное жилье в среднем за 12 100 гривен в месяц. Если сравнить цены с прошлым годом, когда средняя арендная плата составляла 8750 гривен, то цены подскочили почти на половину (43%).

В рейтинге самых дорогих для аренды вошли еще два района Львова – Шевченковский и Франковский. Цены здесь почти не отличаются: однокомнатную квартиру можно снять за 6800 гривен, двухкомнатную – за 8200 гривен, а трехкомнатная квартира может обойтись в 10000 гривен.

Самым дешевым районом для аренды жилья во Львове оказался Зализнычный – здесь выгодно арендовать одно- или двухкомнатную квартиру. Трехкомнатную квартиру лучше арендовать в Сиховском районе.



Аренда квартиры во Львове: цены в первом полугодии 2019 / Данные: olx.ua

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Спрос и предложение

За первое полугодие 2019 аналитики обнаружили 47900 откликов на объявления об аренде однокомнатных квартир, что составляет 61% от общего количества объявлений.

Двухкомнатные квартиры менее популярны: 27000 откликов за полгода. Трехкомнатные пользуются наименьшим спросом среди соискателей жилья: ими интересуются только 5%, то есть 3 600 потенциальных арендаторов.

Владельцы жилья с начала 2019 года чаще всего предлагали одну комнату для аренды – это ориентировочно 5 200 объявлений (48% среди всех объявлений). Второе место заняли двухкомнатные квартиры – 4 200 предложений. "Трешки" набрали 12% из около 1 200 объявлений.