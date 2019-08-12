00:33
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Аренда квартиры во Львове: сколько это стоит – инфографика

      105 Читати новину українською
      Аренда квартиры Львов – цена и делати долгосрочной аренды
      Аренда квартир во Львове: цены 2019 / 24 канал

      Аналитики выяснили, в каком районе Львова выгоднее снимать квартиру и какое жилье чаще всего ищут арендаторы. Цена на аренду квартир может часто меняться и зависит не только от количества комнат, а от того, сотрудничает ли собственник квартиры с риелтором и в каком районе расположена квартира.

      О том, какие квартиры стали популярными в 2019 году, говорится в блоге раздела OLX Недвижимость.

      Актуально! Аренда квартир в Киеве: цены в разных районах с начала года – инфографика

      За последние полгода цены на аренду жилья во Львове были нестабильными. Двухкомнатные квартиры стало дороже снимать в феврале, когда прирост составил 4%. В марте цены снизились, а после чего снова пошли вверх.Однокомнатные квартиры подорожали на 4%, а цена трехкомнатных сначала выросла на 2-3%, а затем резко подешевела на 5%.

      Узнайте больше: IТ-шники и студенты: почему растут цены на аренду квартир во Львове

      Популярные предложения для аренды

      Чаще всего во Львове снимают однокомнатные квартиры. Их ищут 6 из 10 арендаторов. Цены могут очень отличаться, в зависимости от района. По данным аналитиков OLX, в первой половине 2019 года они колебались в пределах от 6 100 до 7000 гривен за месяц.

      Трехкомнатные квартиры менее популярны: владельцы такого жилья чаще всего пользуются услугами риелтора, чтобы найти арендатора.

      оренда квартир Львів ріелтор
      Аренда квартир во Львове: некоторые собственники пользуются услугами риэлторов / Getty images

      В общем без посредников жилье во Львове сдают жилье 61% арендодателей. За первое полугодие 2019 года услугами риэлтора воспользовались 14% владельцев квартир.

      По теме: Риэлторы предупреждают о мошеннической схеме на рынке недвижимости: как не попасть на крючок

      25% среди всех объявлений о сдаче трехкомнатных апартаментов с посредником принадлежит арендодателям трехкомнатных квартир. Реже всего обращаются владельцы однокомнатных квартир – 16% от всех предложений. Также услугами риелторов пользуется каждый пятый владелец двухкомнатного помещения.

      Самые дорогие квартиры по районам Львова

      В Галицком и Франковском районах квартиры сдают чаще всего. Сложнее найти жилье в Лычаковском и Зализычном районах, там предложений меньше всего.

      Сравните: Купить квартиру во Львове: как изменились цены на жилье в городе с начала года

      В центральном Галицком районе города снять квартиру получится дороже всего. Здесь можно найти трехкомнатное жилье в среднем за 12 100 гривен в месяц. Если сравнить цены с прошлым годом, когда средняя арендная плата составляла 8750 гривен, то цены подскочили почти на половину (43%).

      В рейтинге самых дорогих для аренды вошли еще два района Львова – Шевченковский и Франковский. Цены здесь почти не отличаются: однокомнатную квартиру можно снять за 6800 гривен, двухкомнатную – за 8200 гривен, а трехкомнатная квартира может обойтись в 10000 гривен.

      Самым дешевым районом для аренды жилья во Львове оказался Зализнычный – здесь выгодно арендовать одно- или двухкомнатную квартиру. Трехкомнатную квартиру лучше арендовать в Сиховском районе.

      оренда квартир Львів ціни інфографіка
      Аренда квартиры во Львове: цены в первом полугодии 2019 / Данные: olx.ua

      По теме: Аренда квартир во Львове: цены в новостройках и старых домах

      Спрос и предложение

      За первое полугодие 2019 аналитики обнаружили 47900 откликов на объявления об аренде однокомнатных квартир, что составляет 61% от общего количества объявлений.

      Двухкомнатные квартиры менее популярны: 27000 откликов за полгода. Трехкомнатные пользуются наименьшим спросом среди соискателей жилья: ими интересуются только 5%, то есть 3 600 потенциальных арендаторов.

      Владельцы жилья с начала 2019 года чаще всего предлагали одну комнату для аренды – это ориентировочно 5 200 объявлений (48% среди всех объявлений). Второе место заняли двухкомнатные квартиры – 4 200 предложений. "Трешки" набрали 12% из около 1 200 объявлений.

      читайте также:
       
      •  
      blog_ava
      Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
      12 августа
      39810
      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Цены на недвижимость Новости Львова Аренда недвижимости Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      12 августа , 23:01 Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      Андрій Андрушків 17
      Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      12 августа , 22:30 Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      Дмитро Гнап 235
      Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      2 августа , 10:00 Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      3656
      Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область
      12 августа , 22:27 Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область
      450
      В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      12 августа , 22:00 В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 676
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук