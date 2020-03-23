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      Как отсрочить или снизить оплату за аренду недвижимости на время карантина

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      Вследствие строгого карантина из-за распространения коронавируса Covid-19 в Украине много людей не имеют стабильной возможности оплачивать аренду жилья или помещения. Кто-то на время закрыл свой бизнес, кто-то уже не может добираться на работу и вышел в отпуск.

      Отсрочить, сделать рассрочку или снизить плату за аренду можно – отметил юрист Сергей Старенький в эфире 24 канала.

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      Как это сделать?

      Следует сообщить владельцу помещения, что из-за форс-мажорных обстоятельств нет возможности оплачивать аренду, как раньше, и после этого предложить свой порядок. Такая процедура предусмотрена действующим Законодательством, Гражданским кодексом: форс-мажорные обстоятельства могут исключать условия выполнения некоторых пунктов договоров, в том числе срок оплаты арендной платы или ее размер.

      Юрист не советует ждать известия от арендодателя, лучше первым вступать в переговоры, сообщив письменно или по электронной почте.

      ► На какие документы ссылаться?

      Документами, которые подтверждают непреодолимые обстоятельства (форс-мажор), являются уже опубликованные официальные решения исполнительной власти. Это и решение правительства, и местных властей, опубликованные в виде распоряжений или постановлений. Все эти документы доступны в интернете в свободном доступе.

      Необходимо обратить внимание на то, какое именно из условий препятствует выполнению договора. Например, если человек не может добраться на работу из-за отмены движения общественного транспорта – то надо ссылаться на решения Кабмина и местной власти.

      Смотрите видеокомментарий юриста Сергея Старенького об аренде в время карантина

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Новости Украины Деньги Аренда недвижимости Законодательство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
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