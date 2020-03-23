Как отсрочить или снизить оплату за аренду недвижимости на время карантина

Вследствие строгого карантина из-за распространения коронавируса Covid-19 в Украине много людей не имеют стабильной возможности оплачивать аренду жилья или помещения. Кто-то на время закрыл свой бизнес, кто-то уже не может добираться на работу и вышел в отпуск.

Отсрочить, сделать рассрочку или снизить плату за аренду можно – отметил юрист Сергей Старенький в эфире 24 канала.

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► Как это сделать?

Следует сообщить владельцу помещения, что из-за форс-мажорных обстоятельств нет возможности оплачивать аренду, как раньше, и после этого предложить свой порядок. Такая процедура предусмотрена действующим Законодательством, Гражданским кодексом: форс-мажорные обстоятельства могут исключать условия выполнения некоторых пунктов договоров, в том числе срок оплаты арендной платы или ее размер.

Юрист не советует ждать известия от арендодателя, лучше первым вступать в переговоры, сообщив письменно или по электронной почте.

► На какие документы ссылаться?

Документами, которые подтверждают непреодолимые обстоятельства (форс-мажор), являются уже опубликованные официальные решения исполнительной власти. Это и решение правительства, и местных властей, опубликованные в виде распоряжений или постановлений. Все эти документы доступны в интернете в свободном доступе.

Необходимо обратить внимание на то, какое именно из условий препятствует выполнению договора. Например, если человек не может добраться на работу из-за отмены движения общественного транспорта – то надо ссылаться на решения Кабмина и местной власти.

Смотрите видеокомментарий юриста Сергея Старенького об аренде в время карантина