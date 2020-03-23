Як відтермінувати або знизити оплату за оренду нерухомості на час карантину
Внаслідок суворого карантину через поширення коронавірусу Covid-19 в Україні багато людей не мають стабільної можливості оплучувати оренду житла або приміщення. Хтось на певний час закрив свій бізнес, хтось вже не може добиратися на роботу і вийшов у відпустку.
Відтермінувати, зробити розстрочку або понизити плату за оренду можна – зазначив юрист Сергій Старенький в ефірі 24 каналу.
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► Як це зробити?
Варто повідомити власнику приміщення, що через форс-мажорні обставини немає можливості оплачувати оренду, як раніше, і після цього запропонувати свій порядок. Така процедура передбачена чинним Законодавством, Цивільним кодексом: форс-мажорні обставини можуть виключати умови виконання деяких пунктів договорів, зокрема термін оплати орендної плати або її розмір.
Юрист не радить чекати звістки від орендодавця, краще першому вступати в перемовини, повідомивши письмово або електронною поштою.
► На які документи посилатися?
Документами, які наразі підтверджують дієнепереборні обставини (форс-мажор), є вже опубліковані офіційні рішення виконавчої влади. Це і рішення уряду, і місцевої влади, опубліковані у вигляді розпоряджень чи постанов. Всі ці документи доступні в інтернеті у вільному доступі.
Необхідно звернути увагу на те, яка саме з умов перешкоджає виконанню договору. Наприклад, якщо людина не може дістатися на роботу через скасування руху громадського транспорту – то треба посилатися на рішення Кабміну і місцевої влади.
Дивіться відеокоментар юриста Сергія Старенького про оренду в час карантину