Аренда квартиры в Киеве и других городах Европы: где дешевле жить

Аренда квартиры или комнаты в Киеве может стать финансовой проблемой, не говоря уже о крупных городах Европы. 24 канал сравнил стоимость аренды в украинской и европейских столицах.

Жить в Киеве: сколько стоит

Не секрет, что если снимать квартиру в украинской столице, на это может уйти большая часть зарплаты. Это еще до начисления коммунальных платежей, которые традиционно выше зимой. На левом берегу жить немного дешевле, чем на Правом, хотя цены активно выравниваются.

Дешевле всего снимать квартиры в Деснянском районе – примерно 7 000 грн. Средняя цена за три комнаты – 10 тысяч гривен. А вот в Голосеевском и Дарницком за это можно арендовать только однокомнатную.

Дороже только в элитном Печерском – 13, 5 тысяч грн. Максимальная экономия появляется, если снимать квартиру вдвоем (до 3500 грн) или втроем (до 4800 грн) в Дарницком районе столицы. Если живет несколько человек, оплату за жилье распределяют между жителями.

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В поиске места жительства лидером является Киев – 23 600 вариантов однокомнатных, 19 000 двухкомнатных, 6 750 трехкомнатных квартир в аренду. Квартиры с одной комнатой наиболее популярны среди тех, кто ищет новое жилье.

Жить в Европе: 5 самых известных городов

Здесь мы возьмем на сравнение Рим, Лондон, Париж, Копенгаген и Вену, посмотрим сколько там стоит аренда и сравним ее с киевскими ценами. Данные приведены на основе сайтов numbeo.com и expatistan.com. Начнем с Италии.

Рим



Рождественский Рим / Фото Getty Images

Рим, центральный район: площадью 85 кв.м. с мебелью – 1676 евро (45 тысяч грн) в месяц. Там же, но вдвое меньшую квартиру можно снять за 995 евро (27 тысяч грн).

Рим, район не в центре: площадью 85 кв.м. с мебелью – 1130 евро (30 тысяч грн) в месяц, 45 кв. м. – 698 евро (19 тысяч грн).

Сюда добавляем еще коммунальные 130 евро (3,5 тысячи грн) или 85 евро (2313 грн) в зависимости от размера квартиры.

В Киеве аренда на 48% дешевле, чем в Риме. Далее наш путь лежит во Францию и шикарный Париж.

Париж

Улица Парижа / Фото Getty Images

Париж, центральный район: площадью 85 кв.м. с мебелью – 2619 евро (71 тысяч грн) в месяц. Там же, но вдвое меньшую квартиру можно снять за 1614 евро (43 900 грн).

Париж, район не в центре: площадью 85 кв.м. с мебелью – 2178 евро (59 тысяч грн) в месяц, 45 кв. м. – 1205 евро (32,7 тысяч грн).

Сюда добавляем еще коммунальные 138 евро (3,7 тысяч грн) или 88 евро (2408 грн) в зависимости от размера квартиры. Видим, что коммунальные услуги в Риме и Париже стоят почти одинаково.

В Киеве аренда дешевле на 61%, чем в Париже. Пересечем Ла-Манш и посмотрим, сколько нужно выложить, чтобы жить в одном из самых дорогих городов Европы – Лондоне.

Лондон

Панорама Лондона / Фото Getty Images

Лондон, центральный район: площадью 85 кв.м.з мебелью – 2910 евро (76 тысяч грн) в месяц. Там же, но вдвое меньшую квартиру можно снять за 2079 евро (56,8 тысяч грн).

Лондон, район не в центре: площадью 85 кв.м. с мебелью – 2178 евро (60,8 тысяч грн) в месяц, 45 кв. м. – 1205 евро (38,2 тысяч грн).

Сюда добавляем еще коммунальные 149 евро (4 тысячи грн) или 111 евро (3037 грн) в зависимости от размера квартиры. В столице Великобритании коммунальные платежи выше, чем во Франции.

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В Киеве аренда дешевле на 74%, чем в Лондоне. Теперь время поехать еще севернее в столицу славных викингов – Копенгаген.

Копенгаген

Центр Копенгагена / Фото Getty Images

Копенгаген, центральный район: площадью 85 кв.м. с мебелью – 2246 евро (61,4 тысяч грн) в месяц. Там же, но вдвое меньшую квартиру можно снять за 2079 евро (41,9 тысяч грн).

Копенгаген, район не в центре: площадью 85 кв.м. с мебелью – 2178 евро (47 тысяч грн) в месяц, 45 кв. м. – 1133 евро (31 тысяч грн).

Сюда добавляем еще коммунальные 190 евро (5,2 тысяч грн) или 111 евро (3749 грн) в зависимости от размера квартиры. В столице Дании эти услуги являются самыми высокими из рассматриваемых в материале.

В Киеве аренда дешевле на 59%, чем в Копенгагене. Последний город в нашем импровизированном путешествим лежит в самом сердце Европы и это – Вена.

Вена

Площадь Вены / Фото Getty Images

Вена, центральный район: площадью 85 кв.м. с мебелью – 1297 евро (35,4 тысячи грн) в месяц. Там же, но вдвое меньшую квартиру можно снять за 950 евро (25,9 тысячи грн).

Вена, район не в центре: площадью 85 кв.м. с мебелью – 976 евро (26,7 тысяч грн) в месяц, 45 кв. м. – 665 евро (18,1 тысяч грн).

Сюда добавляем еще коммунальные 137 евро (3749 грн) или 83 евро (2271 грн) в зависимости от размера квартиры. По этому показателю, Вена идет почти вровень с Парижем.

В Киеве аренда дешевле на 51%,чем в Вене.

От чего зависит цена аренды

Цена может колебаться от района к району и от города к городу. Обычно, квартиры подальше от центра – дешевле. Исключением являются большие квартиры в Вене, как мы видели. К тому же, наш мини-рейтинг рассматривал только квартиры с мебелью, так как могут сдавать и без нее (и это будет еще дешевле, но мебель придется где-то брать).

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Дешевле квартиры обычно в тех местах, которые считаются уголовными или просто опасными. Большие квартиры обычно непопулярны, потому что слишком дорогие. Часто снимают средние по площади (40-45 кв.м.) или еще меньшие смарт-квартиры (где есть). Часто можно получить свободную комнату в студенческом общежитии (но потенциально придется терпеть активных и шумных студентов). Ну и снимать вместе проще, как говорилось выше.

По данным The Economist, Париж, Цюрих, Женева и Копенгаген попали в список самых дорогих городов для жизни. Примечательно, что в нем нет Лондона. Среди самых дешевых – города в центральной Азии, Индии, Пакистане. Самый известный в нижней части таблицы – Буэнос-Айрес, столица Аргентины.