Оренда квартири в Києві та інших містах Європи: де дешевше жити

Оренда квартири або кімнати у Києві може стати фінансовою проблемою, не кажучи вже про великі міста Європи. 24 канал порівняв вартість оренди в українській та європейських столицях.

Жити в Києві: скільки коштує

Не секрет, що якщо знімати квартиру в українській столиці, на це може піти більша частина зарплати. Це ще до нарахування комунальних платежів, які традиційно вищі взимку. На Лівому березі жити трохи дешевше, ніж на Правому, хоча ціни активно вирівнюються.

Найдешевше знімати квартири у Деснянському районі – приблизно 7000 грн. Медіанна ціна за три кімнати – 10 тисяч гривень. А от у Голосіївському і Дарницькому, за це можна орендувати лише однокімнатну.

Дорожче лише в елітному Печерському - 13,5 тисяч грн. Максимальна економія з’являється, якщо знімати квартиру удвох (до 3500 грн) або утрьох (до 4800 грн) у Дарницькому районі столиці. Якщо живе кілька людей, оплату за житло розподіляють між мешканцями.

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Щодо пошуку місця проживання, то тут лідером є Київ – 23 600 варіантів однокімнатних, 19 000 двокімнатних, 6750 трикімнатних квартир в оренду. Квартири з однією кімнатою найбільш популярні серед тих, хто шукає нове житло.

Жити в Європі: 5 найбільш відомих міст

Тут ми візьмемо на порівняння Рим, Лондон, Париж, Копенгаген і Відень, подивимось скільки там коштує оренда та порівняємо її з київськими цінами. Дані приведено на основі сайтів numbeo.com та expatistan.com. Почнемо з Італії.

Рим

Різдвяний Рим/ Фото Getty Images

Рим, центральний район: площею 85 кв.м.з меблями – 1676 євро (45 тисяч грн) на місяць. Там же, але удвічі меншу квартиру можна зняти за 995 євро (27 тисяч грн).

Рим, район не в центрі: площею 85 кв.м.з меблями – 1130 євро (30 тисяч грн) на місяць, 45 кв. м. – 698 євро (19 тис. грн).

Сюди додаємо ще комунальні 130 євро (3,5 тисяч грн) або 85 євро (2313 грн) у залежності від розміру квартири.

У Києві оренда квартири дешевша на 48% ніж у Римі. Далі наш шлях лежить до Франції і шикарного Парижу.

Париж

Вулиця Парижу/ Фото Getty Images

Париж, центральний район: площею 85 кв.м.з меблями – 2619 євро (71 тисяч грн) на місяць. Там же, але удвічі меншу квартиру можна зняти за 1614 євро (43,9 тисяч грн).

Париж, район не в центрі: площею 85 кв.м.з меблями – 2178 євро (59 тисяч грн) на місяць, 45 кв. м. – 1205 євро (32,7 тис. грн).

Сюди додаємо ще комунальні 138 євро (3,7 тисяч грн) або 88 євро (2408 грн) у залежності від розміру квартири. Бачимо, що комунальні послуги у Римі та Парижі коштують майже однаково.

У Києві оренда квартири дешевша на 61% ніж у Парижі. Перетнемо Ла-Манш і глянемо, скільки треба викласти, щоб жити у одному з найдорожчих міст Європи – Лондоні.

Лондон

Панорама Лондону / Фото Getty Images

Лондон, центральний район: площею 85 кв.м.з меблями – 2910 євро (76 тисяч грн) на місяць. Там же, але удвічі меншу квартиру можна зняти за 2079 євро (56,8 тисяч грн).

Лондон, район не в центрі: площею 85 кв.м.з меблями – 2178 євро (60,8 тисяч грн) на місяць, 45 кв. м. – 1205 євро (38,2 тис. грн).

Сюди додаємо ще комунальні 149 євро (4 тисячі грн) або 111 євро (3037 грн) у залежності від розміру квартири. У столиці Британії комунальні платежі є вищими, ніж у Франції.

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У Києві оренда квартири дешевша на 74% ніж у Лондоні. Тепер час поїхати ще північніше у столицю славних вікінгів – Копенгаген.

Копенгаген

Центр Копенгагену/ Фото Getty Images

Копенгаген, центральний район: площею 85 кв.м.з меблями – 2246 євро (61,4 тисяч грн) на місяць. Там же, але удвічі меншу квартиру можна зняти за 2079 євро (41,9 тисяч грн).

Копенгаген, район не в центрі: площею 85 кв.м.з меблями – 2178 євро (47 тисяч грн) на місяць, 45 кв. м. – 1133 євро (31 тис. грн).

Сюди додаємо ще комунальні 190 євро (5,2 тисяч грн) або 111 євро (3749 грн) у залежності від розміру квартири. У столиці Данії ці послуги є найвищими з розглянутих у матеріалі.

У Києві оренда квартири дешевша на 59% ніж у Копенгагені. Останнє місто у нашій імпровізованій подорожі лежить у самому серці Європи і це – Відень.

Відень

Площа Відня/ Фото Getty Images

Відень, центральний район: площею 85 кв.м.з меблями – 1297 євро (35,4 тисяч грн) на місяць. Там же, але удвічі меншу квартиру можна зняти за 950 євро (25,9 тисяч грн).

Відень, район не в центрі: площею 85 кв.м.з меблями – 976 євро (26,7 тисяч грн) на місяць, 45 кв. м. – 665 євро (18,1 тис. грн).

Сюди додаємо ще комунальні 137 євро (3749 грн) або 83 євро (2271 грн) у залежності від розміру квартири. За цим показником, Відень йде майже вровінь з Парижем.

У Києві, оренда квартири дешевша на 51% дешевша ніж у Відні.

Від чого залежить ціна оренди

Ціна може коливатися від району до району і від міста до міста. Зазвичай, квартири подалі від центра – дешевші. Виключенням є великі квартири у Відні, як ми бачили. До того ж, наш міні-рейтинг розглядав лише квартири з меблями, тоді як можуть здавати й без них (і це буде ще дешевше, але меблі доведеться десь брати).

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Дешевші квартири зазвичай у тих місцях, які вважаються кримінальними або просто небезпечними. Великі квартири зазвичай непопулярні, бо надто дорогі. Часто знімають середні за площею (40-45 кв.м.) або й ще менші смарт-квартири (де є). Часто можна отримати вільну кімнату у студентському гуртожитку (але потенційно доведеться терпіти активних і галасливих студентів). Ну і знімати гуртом простіше, як мовилось вище.

За даними The Economist, Париж, Цюрих, Женева та Копенгаген потрапили до списку найдорожчих міст для життя. Прикметно, що у ньому немає Лондону. Серед найдешевших – міста у центральній Азії,Індії, Пакистані. Найвідоміше у нижній частині таблиці – Буенос-Айрес, столиця Аргентини.