Разведка Украины получила больше деталей об "Орешнике" в Беларуси, – Зеленский

Владимир Зеленский заслушал доклад, в частности о военном производстве России. Речь идет о размещении "Орешника" в Беларуси и усилении сотрудничества россиян с их союзниками.

Детали президенту Украины рассказал руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Какие детали узнала разведка?

Как сообщил Зеленский, Служба внешней разведки Украины получила новые данные о размещении российских комплексов "Орешник" в Беларуси. Президент Украины поручил Иващенко готовить совместные варианты ответов вместе с партнерами.

Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент,

– добавил Зеленский.

Еще одним пунктом доклада стало состояние российского военного производства и сотрудничество России со структурами из других стран. В частности, по словам Зеленского, разведка зафиксировала усиление контактов россиян с субъектами в Китае. Речь идет о тех, что могут предоставлять данные космической разведки.

К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики,

– сообщил лидер Украины.

Такие действия, как добавил Зеленский, расценивают как фактор, позволяющий России затягивать войну и "делать подходы к дипломатии менее серьезными". Вопрос планируют поднять в переговорах с партнерами.

Последние заявления о российском оружии