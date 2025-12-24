Укр Рус
Новини України Розвідка України отримала більше деталей про "Орешник" в Білорусі, – Зеленський
24 грудня, 17:43
Розвідка України отримала більше деталей про "Орешник" в Білорусі, – Зеленський

Дарія Черниш
Основні тези
  • Українська розвідка отримала нові дані про розміщення російських комплексів "Орешник" у Білорусі, що, за словами Зеленського, створює глобальну загрозу.
  • Фіксується посилення контактів Росії з суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки для ударів по Україні.

Володимир Зеленський заслухав доповідь, зокрема про воєнне виробництво Росії. Йдеться про розміщення "Орешника" у Білорусі та посилення співпраці росіян з їхніми союзниками.

Деталі президенту України розповів керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Які деталі дізналась розвідка?

Як повідомив Зеленський, Служба зовнішньої розвідки України отримала нові дані щодо розміщення російських комплексів "Орешник" у Білорусі. Президент України доручив Іващенку готувати спільні варіанти відповідей разом із партнерами.

Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент,
– додав Зеленський.

Ще одним пунктом доповіді став стан російського воєнного виробництва та співпраця Росії зі структурами з інших країн. Зокрема, за словами Зеленського, розвідка зафіксувала посилення контактів росіян з суб'єктами в Китаї. Йдеться про тих, що можуть надавати дані космічної розвідки.

На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики,
– повідомив лідер України.

Такі дії, як додав Зеленський, розцінюють як фактор, що дозволяє Росії затягувати війну та "робити підходи до дипломатії менш серйозними". Питання планують порушити у переговорах із партнерами.

Останні заяви про російську зброю

  • За словами Олександра Лукашенка Білорусь може отримати від Росії не більше десяти ракетних комплексів "Орешник". Раніше він зазначав, що для безпеки країни вистачило б і одного комплексу.

  • Російські безпілотники здатні нести до 9 кілограмів вибухівки. Експерт Анатолій Храпчинський закликав цивільних не торкатися збитих дронів через ризик детонації.

  • За словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана в етері 24 Каналу, засоби протидії "Орешник" існують, однак вони дорогі. На думку Кузана, заяви Путіна про таку зброю чинять насамперед психологічний тиск на суспільство.