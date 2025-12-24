Розвідка України отримала більше деталей про "Орешник" в Білорусі, – Зеленський
- Українська розвідка отримала нові дані про розміщення російських комплексів "Орешник" у Білорусі, що, за словами Зеленського, створює глобальну загрозу.
- Фіксується посилення контактів Росії з суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки для ударів по Україні.
Володимир Зеленський заслухав доповідь, зокрема про воєнне виробництво Росії. Йдеться про розміщення "Орешника" у Білорусі та посилення співпраці росіян з їхніми союзниками.
Деталі президенту України розповів керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Які деталі дізналась розвідка?
Як повідомив Зеленський, Служба зовнішньої розвідки України отримала нові дані щодо розміщення російських комплексів "Орешник" у Білорусі. Президент України доручив Іващенку готувати спільні варіанти відповідей разом із партнерами.
Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент,
– додав Зеленський.
Ще одним пунктом доповіді став стан російського воєнного виробництва та співпраця Росії зі структурами з інших країн. Зокрема, за словами Зеленського, розвідка зафіксувала посилення контактів росіян з суб'єктами в Китаї. Йдеться про тих, що можуть надавати дані космічної розвідки.
На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики,
– повідомив лідер України.
Такі дії, як додав Зеленський, розцінюють як фактор, що дозволяє Росії затягувати війну та "робити підходи до дипломатії менш серйозними". Питання планують порушити у переговорах із партнерами.
Останні заяви про російську зброю
За словами Олександра Лукашенка Білорусь може отримати від Росії не більше десяти ракетних комплексів "Орешник". Раніше він зазначав, що для безпеки країни вистачило б і одного комплексу.
Російські безпілотники здатні нести до 9 кілограмів вибухівки. Експерт Анатолій Храпчинський закликав цивільних не торкатися збитих дронів через ризик детонації.
За словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана в етері 24 Каналу, засоби протидії "Орешник" існують, однак вони дорогі. На думку Кузана, заяви Путіна про таку зброю чинять насамперед психологічний тиск на суспільство.