Брата Орбана арестовали за незаконную переправку иностранцев через границу, – Мадьяр

Как пишет HVG, следователи из Национального следственного бюро (NNI) и Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) провели совместные операции в Будапеште и Пештском округе. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр написал в соцсетях, что спецоперация напрямую касается родственника его предшественника.

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Брата Орбана арестовали?

В понедельник, 9 ноября, Мадьяр заявил, что правоохранители задержали Арона Орбана – младшего брата бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. Его подозревают в причастности к масштабной схеме переправки людей через границу и нелегального оформления виз.

Сотрудники Национального управления по возврату и защите активов прибыли в дом в Фотлигете, связанный с фирмой Арона Орбана, сообщает Telex. Глава ведомства Анна Унгер подтвердила проведение следственных мероприятий, отметив, что исчерпывающая информация будет предоставлена позже.

Правоохранители уже арестовали нескольких человек в рамках двух уголовных дел и продолжают обыски в жилых помещениях. При этом Унгер не сообщила, был ли задержан брат экс-премьера. В то же время она сообщила, что NVVH расследует дело, связанное с Ароном Орбаном. Издание Telex со ссылкой на источники также не смогло подтвердить задержание младшего брата экс-премьер-министра, несмотря на факт проведения операции.

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Вскоре после публикации Петера Мадьяра его предшественник на этом посту заявил, что действующая власть якобы пытается бороться с оппозицией.

Цель этой грязной игры – устранить политических оппонентов и установить однопартийную систему. Главная мишень – я, а мой младший брат – лишь инструмент– написал Орбан-старший.

Что известно о деле?

По данным СМИ, один из соратников Арона Орбана, Г.Б., который был арестован вместе с другим фигурантом дела, Яношем М., по прозвищу "Мачек", недавно был освобожден из-под стражи. По данным расследования, группа лиц, связанных с политиками, за деньги гарантировала выдачу видов на жительство и рабочих виз для иностранцев. В этой схеме фигурирует компания Арона Орбана Multi Shoot, которая помогала обходить официальные правительственные ограничения.

Telex отмечает, что показания по делу давал вьетнамский переводчик, проживающий в Будапеште. Он поддерживал связи с Г.Б. и Яношем М. Кроме того, он дважды встречался с Ароном Орбаном.

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Это дело показывает, как лица, близкие к ведущим политикам, использовали эту сеть связей, как для них неожиданно открылись двери правительственных учреждений и как они пытались обойти процедуры, предусмотренные для законопослушных граждан– написала NVVH.

Возможность получить необходимые для этого разрешения затруднялась тем, что – с целью поддержки правительственной пропаганды – квоты ограничивали количество иностранцев. Орбан, находившийся тогда у власти, строго определял агентства по трудоустройству, которые могли этим заниматься. Ранее СМИ писали, что Арон Орбан и его компания Multi Shoot принимали активное участие в оформлении виз.

Отметим, что следственные мероприятия проходят в рамках операции "Очистительный огонь", о которой в июне объявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Ее целью было – преодолеть коррупцию во власти, сложившуюся при правлении его предшественника.

Также ранее журналисты выяснили, что молодой Виктор Орбан мог писать доносы на сослуживцев. Из-за этого Москва могла шантажировать политика.