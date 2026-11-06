Молодой Орбан, возможно, писал доносы на сослуживцев: Москва могла его шантажировать, – СМИ

Об этом говорится в расследовании журналиста Саболча Пани. Он, в свою очередь, ссылается на заявление бывшего премьер-министра Венгрии Миклоша Немета, которое тот передал в Исторический архив служб государственной безопасности Венгрии.

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Чем занимался Виктор Орбан в молодости?

По словам бывшего премьера, в марте 1990 года тогдашний министр обороны Ференц Карпати показал ему три оригинальных рукописных отчета с подписями. Их якобы написал Виктор Орбан.

В документах содержалась информация о поведении его сослуживцев, а также об их политических взглядах, религиозных убеждениях и сексуальной ориентации.

В то же время Немет подчеркнул, что не мог проверить, кто именно написал эти отчеты, а также подлинны ли почерк и подпись. Хотя они показались ему знакомыми, он не может подтвердить авторство Орбана.

Документы Немет вернул Карпати и копий себе не оставил.

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Заявление Немета о деятельности Орбана: смотрите фото

Где могли оказаться документы

По словам Немета, за несколько месяцев до смерти Карпати в 2013 году он спросил бывшего министра, что стало с отчетами. Тот ответил, что документы могли оказаться у Гезы Штефана – многолетнего руководителя венгерской военной контрразведки.

Штефан служил в военной контрразведке и проходил подготовку в Москве при участии КГБ.

По данным источников журналиста Саболча Пани, он собирал компрометирующие материалы на представителей венгерской политической, деловой и правоохранительной элиты.

После смерти Штефана в 2009 году документы из его сейфа исчезли на следующий день.

Где сейчас находится эта коллекция и были ли среди материалов отчеты об Орбане, неизвестно.

Пресс-секретарь Орбана Берталан Гаваши ранее отрицал, что спецслужбы пытались завербовать политика. Утверждения о документах с компроматом он назвал фейковыми новостями.

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Почему Немет заговорил только сейчас

Миклош Немет возглавлял правительство Венгрии с 1988 по 1990 год. Он руководил страной в период перехода от коммунистической однопартийной системы к демократии.

После отставки Немет переехал в Лондон, где до 2000 года работал вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития. В 2020 году он объяснял, почему он не мог публично комментировать венгерскую политику, пока занимал эту должность. Этим он объяснял и свое длительное молчание относительно возможных отчетов об Орбане.

По словам Немета, он ждал изменений в законодательстве, которые позволили бы передать документы в архив.

В марте 2026 года он оставил у адвоката коллекцию материалов коммунистического периода, микрофильм и письменное заявление.

В сентябре, после принятия закона о расширении доступа к архивным документам, передал их в ÁBTL.

Журналист Саболч Пани также исследует, могла ли Россия использовать возможные компрометирующие материалы об Орбане для оказания влияния на венгерского премьера.

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В то же время пока нет подтверждений, что упомянутые отчеты действительно написал Орбан или что Кремль использовал их для давления на него.

Напомним, 4 ноября в Венгрии открыли доступ к десяткам тысяч документов коммунистических спецслужб. В них содержатся сведения о людях, которых во времена коммунистического режима вносили в учет как агентов, информаторов, сотрудников или возможных помощников спецслужб.

Ранее венгерская прокуратура задержала бывшего главу Центрального банка страны Дьердь Матолчи, который также занимал пост министра в правительстве Виктора Орбана. Его подозревают в финансовых преступлениях, связанных с использованием средств банковских фондов.