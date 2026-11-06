Молодий Орбан писав доноси на товаришів по службі: Москва могла його шантажувати, – ЗМІ

Про це йдеться у розслідуванні журналіста Саболча Пані. Він своєю чергою посилається на заяву експрем'єра Угорщини Міклоша Немета, яку той передав до Історичного архіву служб державної безпеки Угорщини.

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Чим займався Віктор Орбан у молодості?

За словами колишнього прем'єра, у березні 1990 року тодішній міністр оборони Ференц Карпаті показав йому три оригінальні рукописні звіти з підписами. Їх нібито написав Віктор Орбан.

У документах містилася інформація про поведінку його товаришів по службі, а також їхні політичні погляди, релігійні переконання та сексуальну орієнтацію.

Водночас Немет наголосив, що не міг перевірити, хто саме написав ці звіти, а також чи справжні почерк і підпис. Хоча вони здалися йому знайомими, він не може підтвердити авторство Орбана.

Документи Немет повернув Карпаті й копій собі не залишив.

Заява Немета щодо діяльності Орбана: дивіться фото

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Де могли опинитися документи

За словами Немета, за кілька місяців до смерті Карпаті у 2013 році він запитав колишнього міністра, що сталося зі звітами. Той відповів, що документи могли опинитися у Гези Штефана – багаторічного керівника угорської військової контррозвідки.

Штефан служив у військовій контррозвідці та проходив підготовку в Москві за участю КДБ.

За даними джерел журналіста Саболча Пані, він збирав компрометувальні матеріали на представників угорської політичної, бізнесової та правоохоронної еліти.

Після смерті Штефана у 2009 році документи з його сейфа зникли наступного дня.

Де зараз перебуває ця колекція і чи були серед матеріалів звіти про Орбана, невідомо.

Речник Орбана Берталан Гаваші раніше заперечував, що політика намагалися завербувати спецслужби. Твердження про документи з компроматом він назвав фейковими новинами.

Чому Немет заговорив лише тепер

Міклош Немет очолював уряд Угорщини з 1988 до 1990 року. Він керував країною під час переходу від комуністичної однопартійної системи до демократії.

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Після відставки Немет переїхав до Лондона, де до 2000 року працював віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку. У 2020 році він пояснював, що через правила банку не міг публічно коментувати угорську політику, поки обіймав цю посаду. Цим він пояснював і своє тривале мовчання щодо можливих звітів про Орбана.

За словами Немета, він чекав на зміни в законодавстві, які дозволили б передати документи до архіву.

У березні 2026 року він залишив у адвоката колекцію матеріалів комуністичного періоду, мікрофільм і письмову заяву.

У вересні, після ухвалення закону про розширення доступу до архівних документів, передав їх до ÁBTL.

Журналіст Саболч Пані також досліджує, чи могла Росія використовувати можливі компрометувальні матеріали про Орбана для впливу на угорського прем'єра.

Водночас наразі немає підтверджень, що згадані звіти справді написав Орбан або що Кремль використовував їх для тиску на нього.

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Нагадаємо, 4 листопада в Угорщині відкрили доступ до десятків тисяч документів комуністичних спецслужб. У них містяться відомості про людей, яких за часів комуністичного режиму вносили до обліків як агентів, інформаторів, співробітників або можливих помічників спецслужб.

Раніше угорська прокуратура затримала колишнього голову Центрального банку країни Дьйордя Матолчі, який також обіймав посаду міністра в уряді Віктора Орбана. Його підозрюють у фінансових злочинах, пов'язаних із використанням коштів банківських фондів.