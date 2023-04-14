Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, над Гершковичем россияне устроят показательное судилище.

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"На самом деле это печальная история. Это будет показательное судилище, чтобы показать, что американцы – это якобы шпионы. Понятно, что демонизация всего, что связано с Западом и США – это стратегия россиян на ближайшие годы", – отметил он.

Путин – это крыса, которую загнали в угол

Тизенгаузен отметил, что только Путин мог принять решение судить Эвана Гершковича. Таким образом диктатор показывает миру, что у него остается определенное количество заложников из США. Штаты не зря призывали своих граждан покидать Россию.

У него нет иного выхода. Крыса загнала в угол, она кусается, сопротивляется и делает максимальное количество пакостей, на которые способна. Не было другого варианта, что кто-нибудь, кроме Путина, может санкционировать арест американского журналиста с приговором на 20 лет,

– считает политтехнолог.

Он подчеркнул, что каждый американец, который находится сейчас в России, может быть арестован за совершенно надуманные обвинения.

"Я думаю, что у США есть инструменты для ответов. Не только закрытие консульств, но и более серьезные рычаги влияния. Надеюсь, что в ближайшее время они будут задействованы", – добавил Тизенгаузен.

Тизенгаузен об аресте журналиста из США: смотрите видео

Задержание журналиста Гершковича: главное