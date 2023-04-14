Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, над Гершковичем россияне устроят показательное судилище.
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"На самом деле это печальная история. Это будет показательное судилище, чтобы показать, что американцы – это якобы шпионы. Понятно, что демонизация всего, что связано с Западом и США – это стратегия россиян на ближайшие годы", – отметил он.
Путин – это крыса, которую загнали в угол
Тизенгаузен отметил, что только Путин мог принять решение судить Эвана Гершковича. Таким образом диктатор показывает миру, что у него остается определенное количество заложников из США. Штаты не зря призывали своих граждан покидать Россию.
У него нет иного выхода. Крыса загнала в угол, она кусается, сопротивляется и делает максимальное количество пакостей, на которые способна. Не было другого варианта, что кто-нибудь, кроме Путина, может санкционировать арест американского журналиста с приговором на 20 лет,
– считает политтехнолог.
Он подчеркнул, что каждый американец, который находится сейчас в России, может быть арестован за совершенно надуманные обвинения.
"Я думаю, что у США есть инструменты для ответов. Не только закрытие консульств, но и более серьезные рычаги влияния. Надеюсь, что в ближайшее время они будут задействованы", – добавил Тизенгаузен.
Тизенгаузен об аресте журналиста из США: смотрите видео
Задержание журналиста Гершковича: главное
- 29 марта в Екатеринбурге ФСБ задержала американского журналиста Эвана Гершковича по подозрению в якобы шпионаже. Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.
- В The Wall Street Journal заявили, что "глубоко обеспокоены безопасностью" своего журналиста. В издании отрицали обвинения российской службы против него и требуют немедленно освободить Гершковича. Там рассказали, что сам репортер, живущий в России уже около шести лет, только рассказывает о стране в московском бюро журнала.
- Президент США Джозеф Байден призвал Москву освободить Эвана Гершковича. А на вопрос другого журналиста, возможно ли выслание российских представителей СМИ из США, Байден отметил, что "пока такого плана нет". Также в США призвали американских граждан, которые находятся в России, немедленно уехать.
- Госдеп США признал удерживаемого в России репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича неправомерно задержанным. Это даст правительству США возможность исследовать все возможности для его освобождения.
- По данным СМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Впервые со времен Холодной войны произошло задержание по обвинению в шпионаже.