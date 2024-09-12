Бразилия – одна из более сотни стран, которая рафитиковала Римский статут, а, следовательно, должна выполнить ордер на арест главы Кремля. Ранее российский диктатор уже посетил Монголию, в которой его тоже должны были задержать, однако этого не произошло.

Смотрите также Зеленский и Си Цзиньпин могут очень скоро встретиться, – Reuters назвал дату

За одним столом с преступником

В интервью бразильскому изданию Metropoles президент Украины отметил, что вопрос ареста Путина во время его визита в Бразилию остается открытым.

"И здесь мне интересно – каким образом может приехать Путин и его не арестуют? Это очень серьезный вопрос", – подчеркнул политик.

Кроме того, Зеленский имеет вопрос к лидерам ведущих стран мира, которые будут участвовать в саммите "Большой двадцатки" и сидеть за одним столом с военным преступником.

Вопрос у меня к G20, особенно к тем странам, которые защищают демократию и говорят, что уважают международное право ... Как им будет сидеть за столом с человеком, которого должны арестовать, а они будут продолжать диалог,

– отметил президент.

К слову, Владимир Зеленский уже комментировал намерения Бразилии пригласить Путина на саммит в ноябре.