Дело в том, что страна по-прежнему не ратифицировала Римский устав. Документ подписали 123 страны, именно им руководствуется Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест Путина. Об этом 24 Канала сказал журналист-международник Алексей Бурлаков.

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Армения удаляется

Как отмечает журналист, в Армении есть одна российская база. Однако численность войск там – небольшая.

Ранее армяне уже отказались от нескольких должностей в ОДКБ, Никол Пашинян не подписал совместную декларацию после заседания ОДКБ, Армения проигнорировала обучение ОДКБ. В сентябре 2022 года в Ереван приехала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Это уже величайший демарш Армении. Скорее всего, или Пашинян делает вид, что удаляется от России, чтобы немного унять людей, или действительно Армения отрывается оттуда. Они увидели, что ОДКБ их никак не спасает, Россия за них никак не "впрягается",

– подчеркнул Бурлаков.

Журналист отмечает, что Путин не летает с визитами в Армению. Однако вполне возможно, что именно она станет местом демарша кремлевского диктатора. Таким образом, он попытается показать, что Римский устав никак не действует, всем безразлично, а МКС – безсилен.

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