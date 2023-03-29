Річ у тому, що країна все ще не ратифікувала Римський статут. Документ підписали 123 країни, саме ним керується Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна. Про це 24 Каналу сказав журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков.

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Вірменія віддаляється

Як зауважує журналіст, у Вірменії тако є одна російська база. Проте чисельність військ там – невелика.

Раніше вірмени вже відмовилися від кількох посад в ОДКБ, Нікол Пашинян не підписав спільну декларацію після засідання ОДКБ, Вірменія проігнорувала навчання ОДКБ. У вересні 2022 року у Єреван приїхала спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

Це вже великий демарш Вірменії. Найімовірніше, або Пашинян удає, що віддаляється від Росії, щоб трохи вгамувати людей, або дійсно Вірменія відривається звідти. Вони побачили, що ОДКБ їх ніяк не рятує, Росія за них ніяк не "впрягається",

– наголосив Бурлаков.

Журналіст зауважує, що Путін не літає з візитами до Вірменії. Проте, цілком можливо, що саме вона стане місцем демаршу кремлівського диктатора. Таким чином він спробує показати, що Римський статут ніяк не діє, усім байдуже, а МКС – безсилий.

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