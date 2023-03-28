Тепер з'явилося спільне рішення, і це невипадково. Про це 24 Каналу сказав політолог Тарас Загородній.

Варте уваги Коли Путін опиниться в Гаазі, чому Росія не вийде з-під санкцій: що пишуть західні ЗМІ

Росіяни дуже нервують з цього приводу. За словами політолога, вони розуміють: якщо вже Вірменія, яка дуже залежна від Росії у багатьох напрямах, фактично ігнорує її, вибудовує стосунки зі США і навіть з сусідами намагається примиритися, то що говорити про інші країни? Наприклад, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан і навіть Білорусь.

Це ознаки остаточної ерозії та знищення будь-якого впливу на території СНД. Тому вони так нервують, – стверджує Загородній.

Є цікава деталь: Нікол Пашинян досі є секретарем ОДКБ, Вірменія поки не вийшла з організації. "Тепер питання: як Путін перебуватиме на території Вірменії як голова держави? Це смішно виглядає, але досить показово", – підкреслив політолог.

Загородній про рішення Вірменії: дивіться відео

До чого можуть вдатися росіяни

Як зауважує Загородній, цілком імовірний і силовий сценарій. На території Вірменії є російська база, вона розташована в Ґюмрі.

"Вони давно хотіли знести Пашиняна. Останньою була спроба після Карабаської війни, коли Азербайджан вибив Вірменію з 6 своїх районів, які були окуповані нею. Нагірний Карабах є анклавом, немає спільного кордону з Вірменією. Проти Пашиняна намагалися організувати протести. Однак він втримався у владі та навіть виграв перевибори", – зазначив політолог.

Росіяни не змогли з ним нічого зробити, тому подібні заяви неабияк дратують їх. Вірменія, акцентує Загородній, невелика країна з населенням 3 мільйони людей. "Організувати щось на кшталт перевороту або замаху на Пашиняна, я думаю, їм під силу. Вони можуть це зробити", – запевняє політолог Тарас Загородній.

Сигнал для Путіна